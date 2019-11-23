輾死17歲無照孝子怨「倒楣」　駕駛殯儀館遭怒毆下跪！母痛哭：還我兒子

記者許力方、陳豐德／新北報導

新北淡水區23日清晨發生一起死亡車禍，17歲余姓少年疑似夜遊，無照騎車行經淡金路時，52歲張姓男子駕駛遊覽車，準備要去接團客，在路口未依號誌燈違規左轉，導致他緊急剎車後打滑摔車，遭輾爆頭慘死。未料，張男事後還抱怨「倒楣」，讓家屬氣得在殯儀館揮拳，媽媽更痛哭喊「還我一個兒子。」

事發於23日清晨5時許，余姓少年無照騎車，行經淡金路、新市一路口，車上行車紀錄器影片顯示，張姓駕駛沒有等到左轉號誌亮起，就違規搶快左轉，騎士為綠燈直行狀態，看到遊覽車時已經來不及，緊急剎車後失控打滑摔車，人噴飛地面滑行，最後遭右後車輪輾過，當場爆頭慘死。

▲張姓駕駛未依號誌左轉，騎士急剎打滑遭輾爆頭。（圖／記者陳豐德翻攝）



經酒測，肇事駕駛酒測值為0，據悉，警方到場後，張男很無奈，未依規轉彎讓騎士煞不住，釀成死亡車禍，一度脫口說自己「很倒楣」。一席話傳到家屬耳裡不能接受，余姓哥哥在板橋殯儀館受訪時氣得罵「應該覺得倒楣、不能接受的我們吧？他講這種話，家屬真的沒辦法接受！」

警方將張男上銬，出現在殯儀館，舅舅聽聞余姓少年慘死輪下，也趕到場，一見到張男，氣得衝上前揮拳，要毆打張男，余母在旁邊哭邊拉，「不要打啦！哥！」更難過地反問「那你還我一個兒子好不好，撞到的時候把他輾過去，這樣叫做你倒楣嗎？」張男隨即向家屬下跪。

少年哥哥感嘆，過去兄弟倆常常在晚上回來時，開開心心的聊天，「我真的很愛我弟弟…」原來余父早年過世，死者排行第三，是家中老么，備受疼愛，休學兩年，就讀高中夜間部，兼2分差幫忙分擔家計，事發當天因心情不好，跟哥哥借機車，凌晨0時許騎車從三重往台北出發去散心，未料清晨5時許在淡水遭輾斃，從此天人永隔。

警方訊後將依照過失致死罪嫌，將張姓遊覽車駕駛送辦，詳細肇因仍待進一步分析。

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