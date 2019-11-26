李正皓聯絡本政見「中和挖石油」...宋楚瑜批閱：做人要老實賣豪洨！

▲李正皓以聯絡本為設計，寫下競選政見。（圖／翻攝自李正皓臉書，下同）

記者張乃文／綜合報導

草協聯盟發起人李正皓因頻頻「黑韓」遭國民黨開除黨籍，如今改披親民黨戰袍參選新北市第8選區（中和）立委。他以全彩、學生聯絡本的設計公布自己的四大競選政見，親民黨主席宋楚瑜也化身「導師」批閱，在家長欄還可見鴻海創辦人郭台銘的簽名。而其中一項「中和挖石油」政見則被「導師」宋楚瑜用紅筆圈起來畫叉，備註「做人要老實，賣豪洨！」

李正皓26日在臉書公布自己的競選公報全彩版，他寫下「選舉從來不是公平的」，有的人還沒出生，政治之路就被長輩鋪好、有的人從選舉的第一天就不用為資源或為人煩惱，「但是在這個18公分乘以10公分的競選公報小方格內，每個人都是公平的。」他表示，無論你多有錢、無論你的家族在地方多有勢力，都是平等的，每個人的版面都一樣。

李正皓附上以學生聯絡本為設計，在「本屆功課、未來預定事項」的欄位中他寫出四大政見，包括「宜居城市2.0、看病不過橋、舊有工業區在升級」，其中一項「中和挖石油」則被「導師」宋楚瑜用紅筆圈起來畫叉，並備註「做人要老實，賣豪洨！」

李正皓期許自己「四年做滿不落跑」，並承諾配合友黨、友軍推動「0到6歲國家養」、「百億身障基金」等政策。最後，家長及導師欄位分別為「進軍立院，一起當中華民國派」、「天道酬勤，愛拼才會贏」，並由宋楚瑜和郭台銘在兩個欄位各自簽名。

李正皓說，未來除了這份簡易版的競選公報政見文宣之外，他也會逐步公佈更完整的政策細節。而網友留言表示，「最好是你爸是郭台銘！」、「好狂！你爸台灣首富」、「喜歡中和挖石油那個梗」等。

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