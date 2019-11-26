不分區好評立委居第二　柯文哲：贏國民黨不光榮、輸民進黨可恥

記者陳家祥／台北報導

2020選舉接近，《DailiyView網路溫度計》調查國民黨、民進黨、民眾黨、時代力量等，各政黨推出的不分區立委名單，透過計算好評影響力的方式選出不分區立委好評影響力前20強，其中，民進黨佔7席第一，民眾黨4席居第二，還贏過只拿到2席的國民黨。對此，民眾黨主席、台北市長柯文哲說，還要努力，「贏國民黨不是光榮的事情好不好，輸給民進黨是可恥的事」。

對於《DailiyView網路溫度計》計算出不分區立委好強名單，民眾黨占4席，柯文哲26日上午受訪表示，「才4名而已？那還要努力」，民進黨還有7個那表示我們還要努力，「廣告做不好，我們的不分區我覺得我們的名單好多了」。柯還說，贏國民黨不是光榮的事情好不好，輸給民進黨是可恥的事。

另外，有民調指出，以柔性政黨、中間力量自詡的民眾黨，在政黨票部分不分藍綠橘都搶到？柯文哲說，但是都不高，「英德配」理論上可以拿到20、30%才對，我覺得這還不高。

而民眾黨由柯文哲一手創立，如今投入立委選舉，陷入母雞不足的狀況，目前連不分區立委提名人都投入輔選行列。柯文哲說，「不分區當然有義務要輔選，這也是應該的」。



▲柯文哲出席台北市文山區和興水岸社會住宅統包工程開工典禮（圖／記者呂佳賢攝）