雲端最前線／藍綠2020最大差距！ 蔡英文支持度狠甩韓19.5%

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根據《蘋果新聞網》最新民調，42.2%民眾支持「英德配」，22.7%支持「國政配」，6.7%支持「宋余配」，原本以為上週18.3％差距已經很大，沒想到這次擴大至19.5個百分點，是韓國瑜落後蔡英文最多的一次，豪宅風波以及共諜說，對韓國瑜選情真的有負面影響？《雲端最前線》26日邀請台北市議員李柏毅、綠黨立委參選人鄧惠文、資深媒體人林育卉、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲韓國瑜出席農漁業座談。（圖／記者張榮恩攝）

另外，香港24日舉行區議會選舉，至晚上10時30分結束，共有294萬名登記選民參與投票。香港選舉管理委員會主席馮驊25日凌晨宣布，本次投票率高達71.2%，創下歷史新高，成為香港史上最高的一次，建制派多人失利。按照現在國際情勢，反觀台灣大選，親中候選人也會受到影響？

2020大選，除了總統外，不分區立委名單儼然成為最熱焦點，《DailiyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查各黨所推出的人選，透過計算好評影響力的方式，分別選出2020不分區立委好評影響力的前20強，高嘉瑜力壓雙帥蔣萬安、吳宜農，搶得后座。登上《雲端最前線》一同揭密。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。