　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

收不到訊息的山林藏著美食　布農族「油芒小米糕」有家的記憶

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台東縣長饒慶鈴在女主人曉玉的教導下，不斷攪拌鍋中油芒與小米，親手製作油芒小米糕。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東縣長饒慶鈴在女主人曉玉（左）的教導下，不斷攪拌鍋中油芒與小米，親手製作油芒小米糕。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「原來這就是老人家記憶中的味道啊！」台東縣長饒慶鈴24日來到武陵卡那歲分享廚房，實地探訪收不到訊息的山林間，與卡那歲主人邱智偉（Biung）、全曉玉，一起動手製作布農族傳統食物「油芒小米糕」等，尋回老人家記憶的味道。饒慶鈴表示，台東盡是不同風貌之美，歡迎國內外好朋友來體驗。

▲台東縣長饒慶鈴在女主人曉玉的教導下，不斷攪拌鍋中油芒與小米，親手製作油芒小米糕。（圖／台東縣政府提供，下同）

饒慶鈴與女主人做刺蔥烤餅，品嚐地瓜葉茶。

11月24日一早，男主人邱智偉（Biung）帶領饒慶鈴縣長及遊客，講解農園裡復耕的布農族傳統作物，分享參與台東縣政府原住民族行政處「再造山海部落新美學計畫」的初衷，提及在外地工作時，總是想起小時和家人們在卡那歲一起工作和共食的美好時光，直到娶妻生子，決心回到部落，復耕傳統作物，與縣府原民處合作，重新整理家族重要的耕地，並手工製作火灶，以「分享廚房」的概念重建心中的記憶。

▲台東縣長饒慶鈴在女主人曉玉的教導下，不斷攪拌鍋中油芒與小米，親手製作油芒小米糕。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼ 饒慶鈴也與女主人做刺蔥烤餅，品嚐地瓜葉茶。卡那歲主人邱智偉（Biung）贈送縣長自己製作的原民風味便當盒。

饒慶鈴在女主人曉玉的教導下，親手製作油芒小米糕，不斷攪拌鍋中油芒與小米，金黃油亮的小米糕在水氣瀰漫中逐漸成型，端上桌成為佳餚，饒慶鈴也與女主人做刺蔥烤餅，品嚐地瓜葉茶，縣長、主人家和遊客在餐桌上共度了美好的早餐時光。

▲台東縣長饒慶鈴在女主人曉玉的教導下，不斷攪拌鍋中油芒與小米，親手製作油芒小米糕。（圖／台東縣政府提供，下同）

日治文獻中即有記載布農族人耕種的油芒，經過研究調查，除有鈣、鎂、鉀之外，還富含穀胺酸、絲胺酸等，可以說是植物性的魚肝油，不過女主人曉玉說，隨著時飲食習慣改變，油芒逐漸不為眾人所知。

▲台東縣長饒慶鈴在女主人曉玉的教導下，不斷攪拌鍋中油芒與小米，親手製作油芒小米糕。（圖／台東縣政府提供，下同）

饒慶鈴與那歲主人邱智偉Biung（左一）及全曉玉（中）合影。

饒慶鈴表示，保存原住民族傳統文化刻不容緩，部落傳統文化與生態知識，除了文字和影像紀錄，更必須透過人的參與實踐才能繼續傳承、被活化，因此「再造山海部落新美學計畫」，強調生態永續、文化美學、青年培力三個面向，今年共打造5條部落遊程、改造8個部落空間，融合傳統與創新行動的方式，重新詮釋專屬台東的部落文化與旅遊產業，更是將部落旅遊精緻化、市場化，創造原住民族文化與大眾分享的平台。

卡那歲座落於台東縣延平鄉武陵部落山上的農場，是台東武陵部落布農族 Takis - Vilainan 家族生活、耕作的領地，在部落族人的記憶裡，也曾是距離武陵本部落最遠的自耕水稻田。分享廚房的誕生，除了是Biung夫妻的夢想，更代表家族復興傳統的期待。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

ET快訊
這些東西必搶！　好市多「黑色購物節」25日精選商品曝光
她「倒車引發骨牌效應」下秒逃了！BMW車頭慘被波及　2騎士傻
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

林俊憲灣裡後援會成立　陳菊、潘孟安強力輔選

收不到訊息的山林藏著美食　布農族「油芒小米糕」有家的記憶

吳鳳科大餐飲葉國獻　21屆FHC烹調藝術大賽奪雙銀

內蒙陸配回娘家　包鋼18小合唱團歌聲相迎...為兩岸交流搭橋

木工藝創作趣味競賽暨成果發表　打造嘉義木都品牌

台南市議長盃眷村美食比賽　原住民媽媽隊第1名

Facebook數位公民行動教室　擴大宣傳提升全民數位素養

「舞力全開 暴力走開」　台東縣政府呼籲全民重視性別暴力

筆尖端話時尚！全國語文競賽　花蓮代表隊囊括19項特優

3C沉迷辨識成因及預防講座　避免扼殺孩子成長關鍵

李艾薇決賽曲站沙發上「嘶吼」　小宇直接站起來狂膜拜

亞特蘭提斯再現？巴西雨林沉水中　詭異清澈水流...學者：像外星世界

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

飛機上「用嘴吸尿」37分鐘急救　吸二口就想吐！仁醫：無怨悔

恭喜！《聲林之王2》冠軍出爐　四強名單都在這

吱吱自創曲《oh my love》超chill　超入耳敲碗：一定要發單曲

包裹送貨失敗...她點「簡訊連結」 手機秒被盜刷6筆共9千小額付款

黑糖撞奶老店「陳三鼎」歇業　無預警關門...鄰驚爆：將頂讓

包600帶全家、二進小物變陰屍路　傻眼婚禮現場！前男女友大亂鬥

天掉不明物！車頂遭砸凹玻璃碎裂　駕駛急停路邊查看傻眼...是一隻狗

林俊憲灣裡後援會成立　陳菊、潘孟安強力輔選

收不到訊息的山林藏著美食　布農族「油芒小米糕」有家的記憶

吳鳳科大餐飲葉國獻　21屆FHC烹調藝術大賽奪雙銀

內蒙陸配回娘家　包鋼18小合唱團歌聲相迎...為兩岸交流搭橋

木工藝創作趣味競賽暨成果發表　打造嘉義木都品牌

台南市議長盃眷村美食比賽　原住民媽媽隊第1名

Facebook數位公民行動教室　擴大宣傳提升全民數位素養

「舞力全開 暴力走開」　台東縣政府呼籲全民重視性別暴力

筆尖端話時尚！全國語文競賽　花蓮代表隊囊括19項特優

3C沉迷辨識成因及預防講座　避免扼殺孩子成長關鍵

婚禮新人合照賓客　洛威拿搏版面「路倒正中央」搶鏡：我才是主角

獨居長者的「醫」靠　慈濟人醫雙溪義診18載

蔡英文喊「0-6歲國家一起養」 張善政：這不是抄襲什麼是抄襲？

韓國瑜稱報導共諜案澳媒排名才80　外媒：AGE有165年歷史、記者超大咖

金馬開場歌舞演出被推爆！　李千那曝背後壓力

被傳與共諜王立強是親戚…王定宇怒提告　網笑：那你跟王永慶是什麼關係？

高雄街頭拍校景！違規大媽手刀衝出逼刪照…1分鐘跳針恐嚇：再拍會被打死

陳明文溪口後援會成立　游錫堃到場力挺呼籲政黨票投民進黨

王立強高調秀出南韓偽護照　資深記者發現「女性名字疑點」

剛果民主共和國飛機墜毀「衝入住宅區」竄火黑煙狂冒　傳多人罹難

鋼管妹「旗袍挖空」開高衩！　人夫盯黑網襪狂拍被妻抓包

地方熱門新聞

竹市民調　鄭宏輝勝鄭正鈐3.5%

日籍老翁逾期居留36年 初判來自靜岡縣伊東市

絕種富商西藏求子　妻生轉世活佛

9歲童照顧罹癌阿公獲「孝悌楷模」

2019桃園客家短片　決選出爐

遇警盤查被逮 通緝男喝酒壓驚

台南嫁女兒插曲…林志玲隱藏細心反應

手作藝品也有洋蔥　馨生聖誕市集在巨城

愛車借給親友酒駕　車主採連坐罰

北區國稅局2020月曆　1126開始兌換

「富山保育區」違規採捕

桃園仙草節登場　警方規劃交通疏導

玉井警加強攔查大型重機車

台南市第10屆立委選舉登記31人登記參選

更多熱門

相關新聞

吃起來！《犇》經典菜色回歸

吃起來！《犇》經典菜色回歸

連續5年獲得十大頂級鐵板燒排行冠軍的《犇 鐵板燒》，從11月1日起將DAIMON‧犇 廚魔館轉型為《犇 極上Ben Teppan Suprême》，重回「鐵板燒」料理初心，並首先推出「1991經典菜色 vs 2020 創意料理」，將1991年犇鐵板燒安和本館創始年份的一些經典菜色帶回來

熱鬧展開美食慢旅行

熱鬧展開美食慢旅行

急開烤箱救壁虎　一看「燒成炭」網笑噴

急開烤箱救壁虎　一看「燒成炭」網笑噴

台東「老幼共學」歌唱賽

台東「老幼共學」歌唱賽

嘉藥智慧健康中心分享展發成果

嘉藥智慧健康中心分享展發成果

關鍵字：

訊息山林美食布農族油芒小米糕記憶分享廚房 武陵部落

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

女闖平交道逆轉！友曝影片怒：台鐵害人

台南妹深夜大街痛哭　他幫擦眼淚被告了

林志玲婚禮拒絕邀請劉德華！原因曝光

媽被家暴！女兒假訂披薩真報警

女面試秒辭！隔天被通知：老闆找齊人

100kg厚片女懷孕7個月被嫌醜胖！

特斯拉試駕自撞！駕駛脫困下秒詭墜16m慘死

即／女闖平交道大逆轉　台鐵道歉

孫安佐11分鐘嗆爆米砂！猛攻「女生痛點」網看完怒炸

輾死孝子怨倒楣　駕駛殯儀館遭怒毆

LOL世界冠軍約妹泡湯！「11分鐘大尺度影片」網罵翻

媽見離世兒子留下「心意」秒潰堤

吳佩慈素顏照「老態盡出」網驚：女版黃立行

歐陽娜娜金雞「紅毯無P照」起底悲劇了！

停車請留電話　車主完美配合瞎爆

更多

最夯影音

更多
李艾薇決賽曲站沙發上「嘶吼」　小宇直接站起來狂膜拜

李艾薇決賽曲站沙發上「嘶吼」　小宇直接站起來狂膜拜
亞特蘭提斯再現？巴西雨林沉水中　詭異清澈水流...學者：像外星世界

亞特蘭提斯再現？巴西雨林沉水中　詭異清澈水流...學者：像外星世界

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

飛機上「用嘴吸尿」37分鐘急救　吸二口就想吐！仁醫：無怨悔

飛機上「用嘴吸尿」37分鐘急救　吸二口就想吐！仁醫：無怨悔

恭喜！《聲林之王2》冠軍出爐　四強名單都在這

恭喜！《聲林之王2》冠軍出爐　四強名單都在這

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面