收不到訊息的山林藏著美食　布農族「油芒小米糕」有家的記憶

▲台東縣長饒慶鈴在女主人曉玉（左）的教導下，不斷攪拌鍋中油芒與小米，親手製作油芒小米糕。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「原來這就是老人家記憶中的味道啊！」台東縣長饒慶鈴24日來到武陵卡那歲分享廚房，實地探訪收不到訊息的山林間，與卡那歲主人邱智偉（Biung）、全曉玉，一起動手製作布農族傳統食物「油芒小米糕」等，尋回老人家記憶的味道。饒慶鈴表示，台東盡是不同風貌之美，歡迎國內外好朋友來體驗。

▲ 饒慶鈴與女主人做刺蔥烤餅，品嚐地瓜葉茶。

11月24日一早，男主人邱智偉（Biung）帶領饒慶鈴縣長及遊客，講解農園裡復耕的布農族傳統作物，分享參與台東縣政府原住民族行政處「再造山海部落新美學計畫」的初衷，提及在外地工作時，總是想起小時和家人們在卡那歲一起工作和共食的美好時光，直到娶妻生子，決心回到部落，復耕傳統作物，與縣府原民處合作，重新整理家族重要的耕地，並手工製作火灶，以「分享廚房」的概念重建心中的記憶。

▲▼ 饒慶鈴也與女主人做刺蔥烤餅，品嚐地瓜葉茶。卡那歲主人邱智偉（Biung）贈送縣長自己製作的原民風味便當盒。

饒慶鈴在女主人曉玉的教導下，親手製作油芒小米糕，不斷攪拌鍋中油芒與小米，金黃油亮的小米糕在水氣瀰漫中逐漸成型，端上桌成為佳餚，饒慶鈴也與女主人做刺蔥烤餅，品嚐地瓜葉茶，縣長、主人家和遊客在餐桌上共度了美好的早餐時光。

日治文獻中即有記載布農族人耕種的油芒，經過研究調查，除有鈣、鎂、鉀之外，還富含穀胺酸、絲胺酸等，可以說是植物性的魚肝油，不過女主人曉玉說，隨著時飲食習慣改變，油芒逐漸不為眾人所知。

▲饒慶鈴與那歲主人邱智偉Biung（左一）及全曉玉（中）合影。

饒慶鈴表示，保存原住民族傳統文化刻不容緩，部落傳統文化與生態知識，除了文字和影像紀錄，更必須透過人的參與實踐才能繼續傳承、被活化，因此「再造山海部落新美學計畫」，強調生態永續、文化美學、青年培力三個面向，今年共打造5條部落遊程、改造8個部落空間，融合傳統與創新行動的方式，重新詮釋專屬台東的部落文化與旅遊產業，更是將部落旅遊精緻化、市場化，創造原住民族文化與大眾分享的平台。

卡那歲座落於台東縣延平鄉武陵部落山上的農場，是台東武陵部落布農族 Takis - Vilainan 家族生活、耕作的領地，在部落族人的記憶裡，也曾是距離武陵本部落最遠的自耕水稻田。分享廚房的誕生，除了是Biung夫妻的夢想，更代表家族復興傳統的期待。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。