關鍵曝光！23歲北投少爺載女友試特斯拉　自撞下車「最後一通電話」跳橋爆頭亡

記者許力方、張君豪、黃彥傑、陳以昇／台北報導

國道汐止交流道發生離奇死亡車禍！北投望族少爺23歲華姓男子載著韓籍女友，到內湖賞車試駕150萬元的特斯拉，不明原因連環撞車，路過民眾見狀協助拉出受傷3人，有目擊者聲稱，看到華男講完「最後一通電話」，就走向內側車道趴在護欄上，下一秒墜落16公尺高架，當場爆頭慘死。全案疑點重重，警方將進一步調查。

警方調查，華姓男子24日帶韓籍明姓女友到內湖特斯拉總部賞車，出發試駕150萬元的Model 3，李姓業務員坐在副駕駛座陪同，開上國道3號，行經國1接國3汐止匝道時，車輛突然不明原因失控，先撞上中央分隔島，反彈再撞外側護欄後停下，車損嚴重，好在當時車上3人僅受輕傷。

▲目擊民眾捕捉影像，3人撞車後仍有有意識在交談。（圖／東森新聞）

▲試駕特斯拉自撞，車頂削掉瞬間報廢。（圖／記者張君豪翻攝）



事發當時，有路過民眾拿手機拍到，特斯拉撞成廢鐵，車頂整片被削掉，但車上3人仍意識清楚、正在談話，當地里長證實，有目擊華男車禍後下車講電話，後來自己爬越護欄，直接往下跳，一名男子衝上前要拉他，「來不及他已經下來了！」下一秒華男就墜落16公尺高架，摔落汐止區原民運動公園，當場頭顱破裂、全身多處骨折慘死，護欄上還留著斑斑血跡。

目擊民眾受訪時驚呼，當時聽到巨大撞擊聲響後，華男已經爬出車外，就站在內側護欄旁拿起手機講電話，卻突然爬上護欄，一躍而下，他看傻眼「真的很離奇，他跑到另外一邊（內側匝道）為甚麼會跑到另外一邊自己跳下來」、「就很奇怪他自己就這樣跳下來，根本拉都拉不住！」不禁納悶，車禍而已，頂多就理賠，「為什麼會這樣就自己跳下來？」

國道警方表示，華男遺體已送往板橋殯儀館冰存，檢警預計25日將勘驗，疑點是否為自撞造成不慎墜橋，或車禍後身心誤判，甚至酒駕、服用藥物等外力問題都不排除，後續將透過調閱監視器，調閱生前通聯、重建現場、採血液樣本檢驗等釐清案情，同時正在詢問同車的2人，還原現場。

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▼華男突然墜橋爆頭慘死，父母見屍崩潰痛哭。（圖／記者郭世賢翻攝、黃彥傑攝）