血濺華江水門！14屁孩暗夜談判　見面開嗆...西瓜刀猛砍2人倒地

▲▼14名少年相約華江水門談判，才到現場就起口角，其中2人遭持西瓜刀砍傷手臂（綠衣方砍傷黃衣方） 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區華江水門發生10多名少年相約談判，卻擦槍走火演變為鬥毆砍人，警方獲報到場，雙方早已鳥獸散，現場將2名手臂受到刀傷的少年送醫救治，所幸無生命危險，隨後在草叢裡找到2把西瓜刀，警方循線帶回14名滋事少年，訊後依社維法送辦。

24日凌晨1時許，警方接獲報案，指稱板橋華江水門內，有人打群架，警方獲報立即出動快打，17名警力火速到場，僅發現16歲陳姓、14歲王姓少年遭西瓜到砍傷，經送醫無大礙，現場還有2名少年騎機車要來助陣，看到警方立刻調頭。

警方隨後以車追人，凌晨5時許，陸續將衝突的兩派人馬14人帶回偵訊；據了解是18歲王姓少年與另一方15歲少年有嫌隙，2方分騎10多輛機車相約到華江水門談判，豈知才剛停好機車就起口角，過程中16歲陳姓、14歲王姓少年遭對方持西瓜刀砍傷。

警方獲報到場時，雙方早已鳥獸散，隨即將傷者送醫，並在附近草叢裡找到2把西瓜刀，警方以車追人，循線帶回涉案的14名少年，雙方對於傷害部分互不提告，但警方仍依社會秩序維護法移送偵辦，並調查衝突原因。

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