　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

血濺華江水門！14屁孩暗夜談判　見面開嗆...西瓜刀猛砍2人倒地

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼14名少年相約華江水門談判，才到現場就起口角，其中2人遭持西瓜刀砍傷手臂（綠衣方砍傷黃衣方） 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼14名少年相約華江水門談判，才到現場就起口角，其中2人遭持西瓜刀砍傷手臂（綠衣方砍傷黃衣方） 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區華江水門發生10多名少年相約談判，卻擦槍走火演變為鬥毆砍人，警方獲報到場，雙方早已鳥獸散，現場將2名手臂受到刀傷的少年送醫救治，所幸無生命危險，隨後在草叢裡找到2把西瓜刀，警方循線帶回14名滋事少年，訊後依社維法送辦。

▲▼14名少年相約華江水門談判，才到現場就起口角，其中2人遭持西瓜刀砍傷手臂（綠衣方砍傷黃衣方） 。（圖／記者陳以昇翻攝）

24日凌晨1時許，警方接獲報案，指稱板橋華江水門內，有人打群架，警方獲報立即出動快打，17名警力火速到場，僅發現16歲陳姓、14歲王姓少年遭西瓜到砍傷，經送醫無大礙，現場還有2名少年騎機車要來助陣，看到警方立刻調頭。

警方隨後以車追人，凌晨5時許，陸續將衝突的兩派人馬14人帶回偵訊；據了解是18歲王姓少年與另一方15歲少年有嫌隙，2方分騎10多輛機車相約到華江水門談判，豈知才剛停好機車就起口角，過程中16歲陳姓、14歲王姓少年遭對方持西瓜刀砍傷。 
警方獲報到場時，雙方早已鳥獸散，隨即將傷者送醫，並在附近草叢裡找到2把西瓜刀，警方以車追人，循線帶回涉案的14名少年，雙方對於傷害部分互不提告，但警方仍依社會秩序維護法移送偵辦，並調查衝突原因。

偷偷分享少女秘密！

ET快訊
12強爆紅！張奕「很多久沒聯絡的都跑來了」　掀出翻臉陽岱鋼真
汐止機車碰撞左轉貨櫃車！車頭撞爛全毀+藍白拖斷一半..20歲
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

短裙辣妹現場見證！車禍談判3:8「氣勢不能輸」　他秒掏槍嗆聲...

3個字引爆信義區夜店擂台戰　10人混打警噴辣椒水狼狽進警局

血濺華江水門！14屁孩暗夜談判　見面開嗆...西瓜刀猛砍2人倒地

國道變牛奶河！冷凍聯結車追撞翻覆　1800瓶乳製品散落南北雙向

汐止醉漢耍天殘腳！踹倒26輛汽機車睡倒街頭　車主氣炸：告到他脫褲子

汐止機車碰撞左轉貨櫃車！車頭撞爛全毀+藍白拖斷一半　20歲騎士送醫不治

開到睡著！小貨車睏撞中央分隔島險翻覆　司機險漏尿：真的累了

「跟鬼做愛會改運」神棍拐騙少女辯兩情相悅　訊息一句話打臉

單親媽渴望愛情…臉書戀上6外男　1500萬積蓄最後都沒了

櫃姐網路交友淪小三！配偶欄塗銷拐獻身　臉書辱元配嗆渣男：下秒繼續約是你的態度

李艾薇決賽曲站沙發上「嘶吼」　小宇直接站起來狂膜拜

亞特蘭提斯再現？巴西雨林沉水中　詭異清澈水流...學者：像外星世界

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

飛機上「用嘴吸尿」37分鐘急救　吸二口就想吐！仁醫：無怨悔

恭喜！《聲林之王2》冠軍出爐　四強名單都在這

吱吱自創曲《oh my love》超chill　超入耳敲碗：一定要發單曲

包裹送貨失敗...她點「簡訊連結」 手機秒被盜刷6筆共9千小額付款

黑糖撞奶老店「陳三鼎」歇業　無預警關門...鄰驚爆：將頂讓

天掉不明物！車頂遭砸凹玻璃碎裂　駕駛急停路邊查看傻眼...是一隻狗

老弟拍「牛肉吃播」挑釁健身姐 烤盤聲太逼人...他被蘆筍K頭伺候

短裙辣妹現場見證！車禍談判3:8「氣勢不能輸」　他秒掏槍嗆聲...

3個字引爆信義區夜店擂台戰　10人混打警噴辣椒水狼狽進警局

血濺華江水門！14屁孩暗夜談判　見面開嗆...西瓜刀猛砍2人倒地

國道變牛奶河！冷凍聯結車追撞翻覆　1800瓶乳製品散落南北雙向

汐止醉漢耍天殘腳！踹倒26輛汽機車睡倒街頭　車主氣炸：告到他脫褲子

汐止機車碰撞左轉貨櫃車！車頭撞爛全毀+藍白拖斷一半　20歲騎士送醫不治

開到睡著！小貨車睏撞中央分隔島險翻覆　司機險漏尿：真的累了

「跟鬼做愛會改運」神棍拐騙少女辯兩情相悅　訊息一句話打臉

單親媽渴望愛情…臉書戀上6外男　1500萬積蓄最後都沒了

櫃姐網路交友淪小三！配偶欄塗銷拐獻身　臉書辱元配嗆渣男：下秒繼續約是你的態度

短裙辣妹現場見證！車禍談判3:8「氣勢不能輸」　他秒掏槍嗆聲...

埃及「貓木乃伊」發現2幼獅！身形完整超罕見　大量動物木乃伊公開展示

陳明文大林後援會成立　徐國勇站台：明文規定不能出賣台灣

華聞快遞／河北省6大行業完成去產能年度任務

3個字引爆信義區夜店擂台戰　10人混打警噴辣椒水狼狽進警局

創舉！洋基聘請女性打教　她曾被拒：我們不要女人

血濺華江水門！14屁孩暗夜談判　見面開嗆...西瓜刀猛砍2人倒地

共諜自爆韓國瑜收2千萬人民幣　蔡英文：國安單位有掌握

裝零錢、護唇膏？牛仔褲「謎樣小口袋」真實功能曝光！

林志玲婚禮拒絕邀請劉德華！　原因曝光…他失望「6年交情全變了」

柯基雙寶莫名愛上「電動按摩棒」　停下秒被罵...主人笑：你真變態XD-

社會熱門新聞

女闖平交道逆轉！友曝影片怒：台鐵害人

台南妹深夜大街痛哭　他幫擦眼淚被告了

輾死孝子怨倒楣　駕駛殯儀館遭怒毆

日輪班超過16小時　2年輕關務員猝死

狗狗高架橋上墜落　砸凹車頂慘死

神棍拐騙少女辯兩情相悅　訊息一句話打臉

渣男PS身分證騙想婚櫃姐交往　臉書辱元配判賠

捷運大媽稱孕婦逼讓座　遭嗆：從前年就懷孕

師父「開天眼」玩殘女大生　崩潰送進療養院

工人遭電動門夾住　死前握手機想求救

辣妹開趴遇臨檢！毒品往內衣塞卻扎到敏感帶臉漲紅

一刀刺殺17歲女兒！鳳山女「9字遺言」曝光

點簡訊連結　手機秒被盜刷9千元

機車碰撞左轉貨櫃車　騎士送醫不治

更多熱門

相關新聞

媽遭繼父暴打！兒拿菜刀猛砍反擊…判決出爐

媽遭繼父暴打！兒拿菜刀猛砍反擊…判決出爐

「我是男子漢，我要保護媽媽...。」大陸一名16歲少年看見媽媽被「繼父」毆打，情急之下拿起菜刀對著繼父猛砍，造成對方的左肩胛骨和右背當場濺血受傷。這起案件近日再度引起網友關注，承辦檢察官得知少年傷人的原委後，最終做出了判決。

遊覽車未依燈號左轉　17歲無照少年爆頭亡

遊覽車未依燈號左轉　17歲無照少年爆頭亡

持西瓜刀當街砍！他否認殺人：只有傷害

持西瓜刀當街砍！他否認殺人：只有傷害

刺殺16歲男！兇嫌弟「曝真相」：哥哥找我碴

刺殺16歲男！兇嫌弟「曝真相」：哥哥找我碴

2友怕被波及秒落跑　獨留少年遭刺亡

2友怕被波及秒落跑　獨留少年遭刺亡

關鍵字：

華江水門談判西瓜刀少年

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

女闖平交道逆轉！友曝影片怒：台鐵害人

台南妹深夜大街痛哭　他幫擦眼淚被告了

媽被家暴！女兒假訂披薩真報警

女面試秒辭！隔天被通知：老闆找齊人

輾死孝子怨倒楣　駕駛殯儀館遭怒毆

孫安佐11分鐘嗆爆米砂！猛攻「女生痛點」網看完怒炸

韓職／韓華鷹21歲金成勳墜樓身亡

吳佩慈素顏照「老態盡出」網驚：女版黃立行

遭美媒嗆！李安：今年不比往年差

薔薔跩嗆前輩妳是誰？楊皓如走心「怒飆超酸」

媽見離世兒子留下「心意」秒潰堤

金馬獎／王淨一聽《返校》再奪獎「超羞手勢」全被拍

熊貓快到！她信用卡超慘…心痛勸世

妹子躲門後「伸手取餐」　熊貓臉紅

借超商廁所　她等10分鐘拿硬幣開門…裡頭場景曝光

更多

最夯影音

更多
李艾薇決賽曲站沙發上「嘶吼」　小宇直接站起來狂膜拜

李艾薇決賽曲站沙發上「嘶吼」　小宇直接站起來狂膜拜
亞特蘭提斯再現？巴西雨林沉水中　詭異清澈水流...學者：像外星世界

亞特蘭提斯再現？巴西雨林沉水中　詭異清澈水流...學者：像外星世界

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

飛機上「用嘴吸尿」37分鐘急救　吸二口就想吐！仁醫：無怨悔

飛機上「用嘴吸尿」37分鐘急救　吸二口就想吐！仁醫：無怨悔

恭喜！《聲林之王2》冠軍出爐　四強名單都在這

恭喜！《聲林之王2》冠軍出爐　四強名單都在這

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面