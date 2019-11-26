童軍繩綑綁手腳...15歲少年浴缸罰跪冷靜！「3mins後活活溺斃」阿姨遭起訴

▲ 新北市15歲少年被阿姨罰跪浴缸中卻離奇溺斃。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者戴若涵／新北報導

新北市三重區8月初發生一起離奇命案！一名15歲少年被阿姨發現以「跪姿溺斃」於浴缸內。阿姨事後坦承，是為了讓外甥別亂動，才會先以童軍繩綑綁，再要求他跪入裝滿水的浴缸內。新北地檢署依對未滿18歲之歲施以凌虐致死罪嫌起訴劉姓阿姨。

據了解，8月7日凌晨3時許，由於少年在家中不斷躁動吵鬧，39歲的劉姓阿姨見狀命令他罰跪，但少年依然故我，阿姨決定叫少年在裝滿水的浴缸內「冷靜」，過程中為了避免少年躁動，她更拿出童軍繩綑綁少年的四肢，使少年無法動彈。

▲檢方依對未滿18歲之人施以凌虐致死罪起訴劉姓阿姨。（圖／記者黃彥傑攝）

劉姓阿姨接著離開浴室到陽台抽菸，孰料，才離開短短3分鐘的時間，少年便倒在浴缸內毫無動靜，她驚見這幕嚇得報警處理，並施以CPR急救，但少年經送醫搶救後，仍不幸宣告不治。事發時，少年父親正在客廳睡覺。

劉姓阿姨事後坦承綑綁，但辯稱是為了管教孩子，無殺人犯意。檢方認為，劉姓阿姨與少年無恩怨糾紛，見到少年失去一事後也隨即將他拉出水面，主觀上無殺人犯意，依對未滿18歲之人施以凌虐致死罪起訴她，至於少年父親則獲不起訴處分。

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