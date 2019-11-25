女童外出遛狗「遭性侵淋油燒」　棄屍荒郊沒裝監視器…慘淪23年懸案！

▲德國小女孩拉夫死亡23年仍未抓到兇手。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

德國1996年發生一起震撼社會的案件。當時一名年僅11歲的小女孩拉夫（Claudia Ruf）帶著狗兒外出，最後卻只有狗兒自己回家，直到2天後，拉夫的家人在64公里外的地方發現了拉夫的焦黑遺體，事後調查她生前遭到性侵後勒斃，接著還被焚屍。

綜合外媒報導，住在格雷文布羅伊希（Grevenbroich）小鎮的拉夫，在案發當天告訴父母親想去遛狗，接著就獨自帶著狗兒出門，直到傍晚卻只見狗兒自己回家，她的家人相當擔心於是到處尋找，始終都沒有拉夫的蹤影。直到2天後，拉夫被發現在離家64公里外的地方，全身幾乎焦黑、面目全非。

警方當時調查，拉夫在生前遭到性侵外，還被外力勒斃，接著兇手將她身上淋上汽油後燃燒屍體滅跡。警方與拉夫的家人在車站張貼海報，希望可以找到兇手，因為當時案發點根本沒有監視器，甚至還提出高額懸賞希望可以得到相關線索。

警方自案發後為了追蹤嫌疑犯，從拉夫家熟識的親友開始延伸，至今找了至少900名男性要求相驗DNA，因為在拉夫的身上有採集到男性的DNA。然而在23年過去，找尋兇手仍未有下文，但警方不願意放棄，更表示，「雖然尚未有兇手的線索，但至少在這些過程中，讓我們找到至少100名通緝犯」。

近日，拉夫的父親再度錄製一段影片，並給予警方公布，提到自己還是盼望能有人可以幫助「讓我女兒悲慘的命運有一個交代」。