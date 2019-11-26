「博弈兄弟」捲款6億留遺書逃亡　黑白道懸賞2500萬追人

▲道上兄弟祭出2500萬元的高額懸賞金。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關）

記者黃翊婷／綜合報導

台中一名從事博弈事業的男子被爆出捲款6億元逃跑，加上身分特殊，受到黑白兩道追緝，本月中旬開始，懸賞獎金更從2000萬元上漲至2500萬元。據了解，警方目前已經掌握相關情資，未來會持續關注，以免影響治安。

根據《自由時報》報導，近日全台道上兄弟之間流傳一封懸賞令，指稱一位同樣也是道上兄弟的男子捲款6億元，把錢匯到大陸之後隨即留下遺書消失，有可能已經逃到大陸或是菲律賓等國家；由於這起事件牽扯到不少北、中、南商界大老闆，一度掀起軒然大波，懸賞獎金更是從2000萬元加碼至2500萬元，重金尋人的大動作也引起警方關注，現在黑白兩道都在全力追查中。

▲捲款落跑的男子原先從事博弈行業，並從中累積許多人脈。（示意圖／pakutaso）

其實，說起監守自盜、捲款落跑的相關案件，討論度最高的莫過於理律法律事務所前法律專員劉偉杰，他在2003年間以盜賣股票、購買鑽石洗錢等手法吸金30億元，最後假冒成黃姓密友潛逃出境，一度傳出藏匿在香港或是大陸。

不過，事情經過14年之後，受到黑白兩道追緝、懸賞金高達15億元的劉偉杰依舊行蹤成謎，加上追訴權時效只到2017年8月8日，台北地檢署在同年10月2日依法不起訴，當時也掀起社會各界熱烈討論。