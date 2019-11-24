台中8大學生夜衝武嶺　男自撞摔水溝「被機車壓住」活燒慘死！衣服全熔毀

記者許力方／綜合報導

台中某國立科技大學8名學生，相約22日夜衝南投武嶺，一行人整夜沒睡，隔天早上騎車下山，吳姓大一男生疑似精神不濟，偏離自撞摔進水溝中，被機車壓住，漏油起火燃燒，遭受嚴重燒燙傷，後雖緊急拖出送醫，搶救1天後仍因器官衰竭宣告不治。

事發於23日，8名大學生相約騎車夜衝武嶺，隔天上午9時許下山，要返回學校，行經台14線北山橋前時，吳男自騎一輛車，突然偏離車道，自撞路旁護欄，連人帶車摔飛進水溝中，下半身被機車壓住，接著漏油起火燃燒，消防救護人員到場時，他人還卡在底下，機車跟身體不斷冒煙。

▲男大生夜衝武嶺自撞摔溝，活活燒死。（圖／東森新聞）

當時有路過駕駛發現，趕緊把整箱礦泉水、滅火器等搬下來，合力幫忙澆水撲滅火勢。消防救護人員趕到後，吳男趴在溝邊，機車仍飄散濃煙，溫度極高，決定佈水線射水降溫，一度復燃，撲滅後才將他拖出送醫；但當時吳姓學生已經昏迷，仍有呼吸心跳，下半身嚴重燒燙傷，胸部以下的衣服都被燒熔，且耳、鼻出血，懷疑有傷及腦部。

經送埔基醫院搶救1天，吳姓學生24日上午仍因多重器官衰竭宣告不治。警方調查，吳男22日深夜跟7名同學相約出遊，夜衝武嶺賞夜景，徹夜聊天沒有睡覺，隔天早上才騎車要回學校，當時另一人騎在他前面，前後都有裝設行車紀錄器，拍到他自撞摔出護欄過程。

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