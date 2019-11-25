24歲妹散心...台中男推落草叢「強勢欺壓」：不配合就死！她叩男友急喊：救命

▲24歲妹與男友吵架出去散心，卻遭男子推落草叢性侵。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者戴若涵／台中報導

台中一名王姓男子2017年間在大甲溪橋見到落單的24歲女子小乃（化名），竟起了邪念，將對方狠狠推下路面，並恐嚇「不配合就讓妳死」性侵得逞。事後王男刑事部分遭判刑4年6月，最高法院日前將上訴駁回，全案確定；民事部分則需賠償小乃80萬元。

判決指出，王男2017年8月28日晚間9時許，將轎車停在大甲溪橋南端路邊講電話，見到因與男友吵架獨自外出的小乃經過，先將關閉車輛大燈、熄火，接著下車尾隨小乃，趁著對方毫無防備時，從後方突襲摀住她的嘴巴，將小乃從有160公分高的路面上狠狠推下草叢。

小乃當場嚇壞，趕緊打電話向男友求救，告知所在位置後才掛斷電話，她見有人影接近，內心感到十分恐懼，決定再度打電話求援，但王男窮追不捨，從路面跳下草叢，將她壓制在地，並搶下手機掛斷電話。

王男一手摀住小乃的嘴巴，一手強行伸進小乃的上衣內，解開內衣摸胸，而後更用手指性侵，王男見小乃不斷掙扎，出言恐嚇「妳不乖乖配合，我就讓妳死」，並出手毆打她的頭部，強制性交得逞。

小乃男友接到電話後焦急趕到現場，大喊女友名字。小乃隨即大喊「救命」，小乃男友這才尋聲解救女友，並報警處理，至於王男則棄車逃逸。

警方獲報趕抵現場發現，距離事發地點150公尺處路旁，停著王男的自小客車，循線逮人；小乃則到醫院驗傷，發現她左面部眼下區有明顯抓痕、胸腹部、背臀部、四肢部多處抓痕、陰部還有明顯新撕裂傷。

台中地方法院審理後，刑事部分依強制性交、傷害等罪，判王男應執行有期徒刑4年6月，王男不服判決決定上訴，但二審、三審皆將他的上訴駁回，全案確定；民事部分則判王男應賠償小乃80萬元精神撫慰金。

越想越不對勁！

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