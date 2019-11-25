想喝麥當勞玉米湯！她開蓋驚見衝擊畫面好哀怨　老饕一見超興奮：賺到了

▲原PO開心準備喝湯，沒想到打開後卻是滿滿的玉米沒有湯，讓她直呼「湯呢？」（圖／翻攝爆怨公社）

記者陳韻如／綜合報導

吃外食，若是遇到給料大方的店家，總會覺得賺到了，但這好像有點誇張了！一名網友在臉書發文表示，自己買了速食店的玉米濃湯，而正當她準備大快朵頤一翻時，卻被眼前景象驚呆了，裡頭幾乎是整杯的玉米，卻不見湯的蹤影，讓她不禁直呼，「這真的是玉米濃湯嗎？」

原PO在臉書社團《爆怨公社》貼出兩張照片寫道，「這真的是玉米濃湯嗎？」只見照片中的杯子中，裝了滿滿黃澄澄的玉米，幾乎看不見湯的蹤影，讓原PO當場傻眼直呼，「湯湯湯呢？還好只是小杯的」。

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▲原PO開心準備喝湯，沒想到打開後卻是滿滿的玉米沒有湯，讓她直呼「湯呢？」（圖／翻攝爆怨公社）

這篇文章一出，不少網友看了直呼，「賺到了啊！！！」、「你賺到耶，看看玉米罐頭一罐也不少錢，這量超過半罐以上的量了」、「哇噻頭獎ㄟ...大家的都是只有湯沒玉米！你的應該是最後一杯，底下的玉米都給你了！」、「非常有誠意啊！難得可以看到玉米粒」。

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