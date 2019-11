10+1成小確幸！雞塊盒中「多放一塊」　麥當勞前員工：想看到客人微笑

▲麥當勞麥克雞塊。(圖/記者涂妤榛攝)

記者黃心瑀/綜合報導

加拿大一名男子寇迪(Cody Bondarchuk)是一名麥當勞員工,日前他在推特上公開告白一件事情,原本一個雞塊盒裡應該只有10塊雞塊,但他通常會「多放一塊」,讓客人也能從餐點中獲得小確幸;不過他也打趣地算了一下,他大概欠了該間速食店1600美元(約5萬塊台幣)的金額,以造就大家日常中的幸福。

有時候,生活中的某些人總會竭盡所能,想讓大家的每一天過得更好,而這些事情甚至是在大家不知情下發生的。根據《太陽報》報導,加拿大艾伯塔省前麥當勞員工寇迪,就當了好一段時間給予大家小幸福的人,他16日時在推特上寫道「我在麥當勞工作了大概2年半的時間,並幾乎在每份10塊雞塊盒中,多放了一塊雞塊。」

I worked at McDonald’s for two and a half years and I put 11 nuggets in almost every 10-piece I made