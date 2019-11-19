10+1成小確幸！雞塊盒中「多放一塊」　麥當勞前員工：想看到客人微笑

▲麥當勞麥克雞塊。(圖／記者涂妤榛攝)

記者黃心瑀／綜合報導

加拿大一名男子寇迪（Cody Bondarchuk）是一名麥當勞員工，日前他在推特上公開告白一件事情，原本一個雞塊盒裡應該只有10塊雞塊，但他通常會「多放一塊」，讓客人也能從餐點中獲得小確幸；不過他也打趣地算了一下，他大概欠了該間速食店1600美元（約5萬塊台幣）的金額，以造就大家日常中的幸福。

有時候，生活中的某些人總會竭盡所能，想讓大家的每一天過得更好，而這些事情甚至是在大家不知情下發生的。根據《太陽報》報導，加拿大艾伯塔省前麥當勞員工寇迪，就當了好一段時間給予大家小幸福的人，他16日時在推特上寫道「我在麥當勞工作了大概2年半的時間，並幾乎在每份10塊雞塊盒中，多放了一塊雞塊。」

I worked at McDonald’s for two and a half years and I put 11 nuggets in almost every 10-piece I made — Cody Bondarchuk (@codybondarchuk) November 16, 2019

隨後寇迪又補充表示，他的崗位是在快車道，所以也無法看到或是記得客人的表情，但他會想像，如果這些拿到11塊雞塊的客人回到了家，看到多出來的雞塊，會露出一個微笑並感受到些微的幸福。

報導中指出，寇迪大概的算出自己應該積欠麥當勞1600美元，不過當他公開自己的這項經歷的時候，卻獲得網友們的大力讚賞，短短兩三天的時間，就獲得了89萬個讚數跟8萬個轉發；大家不僅稱讚他的暖心行為，更紛紛留言「你是每日的英雄，有時候這樣的小事可以讓人們振作起來！」、「不是所有的英雄都會披著斗篷，而是帶著名牌」、「你是一名內心美麗的男子。」