蔡英文高雄競選總部10萬人！韓粉疑便當升等xxx　康裕成：空口說白話

▲韓粉質疑蔡總部成立破10萬人，動員國營企業、還有麥當勞 。（圖／翻攝臉書《韓國瑜總統後援會 前進總統府》）

記者吳奕靖／高雄報導

總統蔡英文的高雄連任競選總部成立大會湧進10萬人，不過卻有韓粉在網路po圖片質疑，不但動員國營事業的員工，甚至在現場還有發便當、包子和麥當勞，應該是被動員來的人潮，對此2020蔡英文總統連任高雄市競選總部執行總幹事康裕成指出：「有幾分證據就講幾分話，請不要像韓國瑜一樣空口說白話」。

一名管姓韓粉在臉書社團《韓國瑜總統後援會 前進總統府》貼文表示：「蔡英文還沒上台，就已經有人先走了，果然被動員的，就是沒有熱情，好可憐哦」，甚至還強調有「探子」回報：「蔡英文在高雄的造勢動員了遊覽車，結果連內場都填不滿，動員了國營事業的員工（尤其是中鋼有不少人），有看到便當，包子還有麥當勞，數量比較少了，比較低調了 ... 聽說改成活動結束後，放在車上 ...」。

▲韓粉質疑蔡總部成立破10萬人，動員國營企業、還有麥當勞 。（圖／翻攝臉書《韓國瑜總統後援會 前進總統府》）

▲韓粉質疑蔡總部成立破10萬人，民眾拍下麥當勞紙袋 。（圖／翻攝臉書《韓國瑜總統後援會 前進總統府》）

所以管姓韓粉質疑：「民進黨的第一場總統大選造勢，只來這樣的人潮，真的很丟臉。如果沒有國營系統的動員，真的會更難看！！！」，同時也附上了幾張有「中鋼後援會」字樣的旗幟的照片以及有民眾在現場吃麥當勞跟紙袋的照片，來證明自己所言不假。

▲韓粉質疑蔡總部成立破10萬人，動員國營企業 。（圖／翻攝臉書《韓國瑜總統後援會 前進總統府》）

支持韓國瑜的網友看了之後，紛紛留言：「為什麼不是肯德基」、「我要麥香雞」、「動用國家機器」、「可憐中鋼人」等等，另外也有人說：「蔡英文只有那些國營事業員工可以動員啦！」、「動員的很厲害耶～人手發一支旗子！有拿旗子的都是動員來的」。

不過面對質疑，2020蔡英文總統連任高雄市競選總部執行總幹事康裕成指出：「有幾分證據就講幾分話，請不要像韓國瑜一樣空口說白話」。

▲蔡總部競選辦公室以一張空拍照片來說明現場情況 。（圖／2020蔡英文總統連任高雄市競選總部提供）