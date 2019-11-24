特斯拉試駕自撞！3人全脫困　23歲駕駛下秒詭墜16m慘死...母見屍崩潰腿軟

記者陳以昇、張君豪、陳韻如／台北報導

國道中山高北上汐止匝道接國道三號的南下匝道24日下午發生一起嚴重車禍，一輛特斯拉不明原因自撞橋墩後撞上護欄，造成車內2名乘客受傷，而駕駛則因墜落橋下，當場身亡。有目擊民眾向警方表示，事發後有協助駕駛及乘客爬出車外，但駕駛卻不明原因往護欄走去，隨後就墜落橋下，但確切墜橋原因，仍有待警方進一步調查釐清。

▲國道中山高汐止匝道發生一起特斯拉自撞的嚴重車禍，駕駛墜橋身亡。（圖／記者張君豪翻攝）

警方初步調查，23歲的華姓駕駛載著副駕的李姓特斯拉營業員、後座一名韓籍乘客由內湖出發，進行車輛試駕，但卻不明原因自撞護欄。警消獲報後立刻趕抵現場，卻發現華男墜落橋下，明顯死亡，而另外2名傷者則送往三總急救。

▲華男爬出車外後，不明原因直往護欄走，隨後就墜落橋下，目擊民眾當場嚇傻。（圖／記者張君豪翻攝）

據副駕乘客李男表示，車禍後，有路人協助他們下車，但不清楚為何華男會掉落護欄外。而有目擊民眾也指稱，當時華男一下車後，不知為何就直往內側護欄走，隨後就墜落橋下，嚇壞眾人。

警方事後通知華男父母，2人一見兒子遺體當場痛哭失聲，場面相當悲戚，而至於詳細的墜橋及車禍原因，仍有待進一步調查釐清。

▲華男家屬到場認屍，痛哭失聲，母親幾乎崩潰腿軟，需靠旁人攙扶。（圖／記者黃彥傑攝）

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