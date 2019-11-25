「黑五限定」民怨好失望！好市多駁：今年折扣最殺、天天萬元電視下殺

▲好市多黑色購物節開跑。（圖／記者呂佳賢攝，下同）



記者蕭筠／台北報導

美式賣場好市多（COSTCO）「黑色購物節」今（25）日正式開跑，開店短短不到5分鐘，70吋電視、鑽石項鍊及不沾鍋10件鍋具組全被搬光，可以看出家電、生活用品類依舊是熱門商品，但有民眾埋怨電視雖激省1萬2但只有10幾台，特價商品也不如往年優惠。對此，好市多回應表示，今年黑五限定折扣已是有史以來最低價，且愈到後面幾天驚喜折扣愈多；特價商品部分針對電視、3C類天天都有下殺。

▲70吋大電視5分鐘完售。



好市多黑色購物節登場，《ETtoday新聞雲》一早直擊好市多內湖店，早上8點多陸續湧入民眾，開店前已有上百人排隊等搶買，今日「黑五限定」商品共有20件左右，不過僅有10幾台的70吋大電視、1條鑽石項鍊、30幾組不沾鍋10件鍋具組5分鐘內就被掃光，無線吸塵器及行車紀錄器也十分熱銷，民眾抱怨指出價格不如往年優惠，且商品數量少一下子就被搶光，讓不少民眾敗興而歸。

▲好市多黑五限定首日人潮不如預期。

對此，好市多行銷企劃部副總經理王友玫表示，今年好市多黑色購物節折扣已是有史以來最低價，因為品項相較去年增加2倍多，並分散在7天活動檔期當中，今日沒有優惠的商品說不定明日就有優惠，且愈到後面幾天驚喜折扣愈多。

至於黑五限定品部分，她透露電視下殺每一天都會有，差別僅在於不同品牌、不同規格，部分珠寶也都會陸續有優惠，尤其黑五主要針對3C產品做出超殺折扣，要會員拭目以待接下來的驚喜優惠。王友玫強調，好市多促銷百樣商品是希望滿足不同會員不同需求，希望每位會員都可以買到喜歡的東西。

2018好市多「黑色購物節」優惠商品清單

家電3C類

LG70吋4K雙規HDR智慧連網電視 原價57,499元 優惠12,000元(79折)→45,499元(已搶購一空)

伊萊克斯二合一無線吸塵器 原價8,999元 優惠2,500元→6,499元

LASKO 3D CERAMICS HEATER3D陶瓷電暖爐38X21.5X49.5CM 原價3,699元 優惠700元(81折)→2,999元

WINIX AIRPURIFIER ZERO WINIX空氣清淨機 AZBU380-HWT 原價8,499元 優惠1,300元(84折)→7199元

精品類

0.5克拉18K白K金圓形鑽石項鍊 原價59,999元 優惠7,000元(88折)→52,999元(已搶購一空)

生活用品類

MIO MIVUE 795測速行車記錄器 原價3,599元 優惠750元(79折)→2,849元

Tefal 法國特福巧變精靈系列不沾鍋具10件組 原價3,549元 優惠1000元(71折)→2,549元(已搶購一空)

滿意寶寶輕巧褲米奇版（XXL） 原價889元 優惠100元(88折)→789元

滿意寶寶輕巧褲米奇版（M） 原價659元 優惠100元(84折)→459元

SOFTITEX FLANNEL DUVET SET法蘭絨刷毛床組四件組雙人加大(TW KING SIZE) 原價1,199元 優惠350元(7折)→849元

SOFTITEX FLANNEL DUVET SET法蘭絨刷毛床組四件組標準雙人(TW QUEEN SIZE) 原價919元 優惠250元(76折)→699元

SAMSONTTE LUGGAGE SET硬殼行李箱組 27"+20" 原價5,199元 優惠1,200元(76折)→3,999元

CONTIGO LUXE TRA VEL MUG不鏽鋼保溫保冷杯兩件組 原價679元 優惠120元(82折)→559元

IRIS EMERGENCY STARTER KIT基礎防災儲蓄箱10件組 原價1,199元 優惠500(58折)→699元

SEALY NEW GALAXY MATTRESS席伊麗標準雙人床墊 原價18,599元 優惠3,500(81折)→15,099元

SEALY NEW GAI AXY MATTRESS席伊麗雙人加大床墊 原價21,999元 優惠3,500(84折)→18,499元

MADECA DERMA CEEAM MADECA DERMA修護乳霜50毫升2入 原價999 優惠250(75折)→749元

AQI LANOLIN SKIN CREAM潔麗雅澳洲綿羊極潤潤膚霜550公克 原價499元 優惠120元(75折)→379元

AVEENO LOTION TWIN PACK滋養乳液 原價489元 優惠120(75折)→369元

保健食品

桂格養氣人蔘60毫升30入+燕窩 原價1,525元 優惠150元(9折)→1,375元

生鮮食品、酒品

SIVIERO MARIA GELATO義式冰淇淋精選組 原價329元 優惠130(6折)→199元

DOLCE GUSTO CAPSULE PACK PRELUDIO+LUNGO 美式晨光咖啡+美式濃黑咖啡各48顆 原價1,199元 優惠150元(87折)→1049元

NATURE VALLEY 天然谷GRANOLA BAR VARIETY PACK綜合燕麥棒40入 原價529元 優惠150元(71折)→379元

光泉COFFEE JELLY 濃咖啡凍 原價215元 優惠50元(76折)→165元