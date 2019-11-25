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韓國瑜回防中部禿燕大合體　藉「共諜案」狂轟蔡英文動用國家機器抹紅

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▲▼韓國瑜台中傾聽之旅，林佳新競選總部韓國瑜致詞。（圖／記者張榮恩攝））

▲韓國瑜。（圖／記者張榮恩攝）

記者楊蕓／嘉義報導

2020大選倒數48天，韓國瑜週末回防中台灣，走訪台中、彰化、嘉義、南投，24日晚間更與總統蔡英文分別在嘉義大型造勢活動拚場，韓國瑜坦言擔心過會不會人太少，「聽說對方有上百台遊覽車，本來擔心我們的場子會不好看，結果來到現場一看，滿滿都是人潮」，他也痛批蔡政府執政3年半不用心，一到選舉就抹黑對手、灑鈔票，「貪汙腐敗這麼嚴重，請問你們吃飽沒？」呼籲蔡英文趕快把三年半的執政成績單交出來。

回顧韓國瑜週末行程，出席7位立委競選總部成立活動，互相拉抬聲勢，外界關注是否與盧秀燕合體，然而，兩人不斷「擦身而過」，直到23日台中行程的最後一站，也就是立委江啟臣競選總部成立會上同台。盧秀燕致詞時高喊「各位鄉親，我只有幾句話，韓國瑜凍蒜！」韓國瑜隨後也幽默地說「燕子在旁邊，禿子不寂寞了」，營造藍營台中大團結氣氛。

▲▼韓國瑜台中傾聽之旅，江啟臣競選總部成立大會韓國瑜與盧秀燕上臺互動。（圖／記者張榮恩攝）

韓國瑜此趟行程，爆出一名自稱共諜的王立強向澳洲投誠，並洩露中共企圖影響台灣選舉，曾拿2000萬元支持韓國瑜等疑雲，韓國瑜回應時火力全開，砲火對準蔡政府動用國家機器抹黑、抹紅，鄭重宣示「我有拿一塊錢共產黨的錢，我辭掉高雄市長，今年總統大選我只要有拿一塊錢，我立刻退出總統大選」，並要求國安局、調查局、司法單位專案調查。

然而才過了一天，案情就出現轉折，傳出王立強是名詐騙犯，隨著情勢逆轉，韓國瑜再加碼砲火指向NCC，痛批NCC「眼睛瞎了還是睡著了」、「只為民進黨服務」，更揚言若NCC主委繼續瀆職，將依法提告瀆職、妨礙選罷法。此外，對於蔡英文第一時間稱國安單位有所掌握，韓國瑜更是毫不客氣的回嗆「什麼叫她掌握了？請蔡英文總統趕快站出來把話講清楚，立案調查，誰有罪立刻移送檢調，不要有一分鐘的拖延，這才是負責任的總統，而不是在背後放話。」

▲▼韓國瑜台中傾聽之旅，韓國瑜參拜大雅永興宮媒體聯訪。（圖／記者張榮恩攝）

除了共諜疑雲鋪天蓋地，最受矚目的就是24日「韓國瑜暨嘉義縣立委候選人王啟澧聯合造勢晚會」，與總統蔡英文嘉義競總成立大會強碰，距離僅隔約1公里，較勁意味濃厚。國瑜夜市下午2點開賣，人潮不斷湧入，直到傍晚，不僅現場擺放1萬2千張椅子全滿，人潮滿到會場外，韓國瑜在支持者的包圍下大進場，掀起晚會最高潮，短短400公尺的距離就走了超過15分鐘，司儀當下宣布現場人數突破2萬人。

▼韓國瑜嘉義造勢人潮。（圖／韓國瑜競選辦公室提供）

▲▼韓國瑜嘉義造勢人潮。（圖／韓國瑜競選辦公室提供）

韓國瑜致詞時，坦言擔心過會不會人太少，「聽說對方有上百台遊覽車，本來擔心我們的場子會不好看，結果來到現場一看，滿滿都是人潮，而且每個人的眼睛閃閃發光」，並痛批，民進黨執政3年半不用心，一到選舉就兩步驟，一步驟是抹黑對手，一步是趕快灑鈔票，光這一兩個月承諾的，就已超過3000億新台幣，但大家都知道人民就是如此，老百姓對他們的託付，就是希望能帶來好日子，然而民進黨卻吃香喝辣，已經失去了理想。

韓國瑜呼籲，明年台灣人要為自己投一票，不要再迷信政黨，政治很單純，但是人性非常複雜，「台灣人雷達要打開來，了解今年選舉完全不正常，90%都在搞抹紅、抹黑、抹黃，請他們把三年半的執政成績單交出來」，此外，大家看到民進黨就問他們「你們吃飽沒？」貪汙腐敗這麼嚴重，請問你們吃飽沒？再問「到底還要做多久？」

▲▼韓國瑜台中傾聽之旅，黃馨慧競選總部加油打氣。（圖／記者張榮恩攝）

▲▼韓國瑜南投、嘉義傾聽之旅，嘉義市萌寵音樂嘉年華。（圖／記者張榮恩攝）

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