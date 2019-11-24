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大台北「棉花糖雲」變天前兆！2波冷空氣接力急凍15°C　大雨又來濕涼連5天

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▲▼大台北「棉花糖雲」變天前兆！2波冷空氣接力急凍15°C　大雨又來濕涼連5天 。（圖／中央氣象局、翻攝爆廢公社）

▲變天了！2波冷空氣接力急凍15°C。（圖／中央氣象局）

記者許力方／綜合報導

大台北上空「棉花糖」雲，24日出現白色、灰色碎裂的雲塊，中央氣象局副局長鄭明典解釋，其實這是「高積雲」代表要變天的前兆。預計25日東北季風增強，北台灣轉雨濕涼變天，持續5天時間，尤其東北部地區、北部山區將有局部大雨發生機率，28至29日清晨冷空氣最強。

氣象局預報，25日東北季風開始增強，北台灣一早雲量就會增多，並有機會出現降雨，由於這波水氣較多，北部、東北部整天降雨機率偏高，尤其東北部地區及北部山區下雨時間長，有局部大雨發生機率。至於東部、東南部地區及中南部山區也會有局部短暫雨。

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▲▼大台北上空出現棉花糖雲。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼大台北「棉花糖雲」變天前兆！2波冷空氣接力急凍15°C　大雨又來濕涼連5天 。（圖／中央氣象局、翻攝爆廢公社）

▲▼氣象一週預報。（圖／中央氣象局）

▲大台北上空出現棉花糖雲，鄭明典：變天前兆。（圖／記者林敬旻攝、翻攝爆廢公攝、中央氣象局）

溫度方面，北台灣將明顯轉涼，白天高溫只剩21到23度，其他地方仍有25到29度，南北溫差大，此外，北台灣夜晚低溫將下降到18度上下，其他地方約19到22度。

氣象局預計，這波變天將持續5天，一直到29日（周五）仍受東北季風影響，北台灣整天偏涼，其他地方早晚涼，北東有局部短暫雨，其中26、27（周二、三）降雨區域較小，主要集中在基隆北海岸、大台北山區及宜蘭，28、29日水氣增多，降雨將擴大至北部平地，至於中南部則都多雲到晴。

預估這波東北季風將分為兩股冷空氣南下，第一股在26日到達最強，中部以北及東北部低溫將降至17、18度，其他地方約20度，27日冷空氣略減弱，到了28、29日另一股更強冷空氣南下，中部以北及東北部低溫將下探至15度，其他地方也只有約17度。

氣象局表示，台北上空所出現一塊一塊雲種，名為高積雲，是白色、灰色或灰白色的碎裂雲塊，外型通常像碎裂瓦片或磚塊，有時也以一排接一排類似波浪般出現。高積雲屬於中雲族，雲底離地面高度介在2000至6000米之間，古時諺語「天上鯉魚斑，曬殼不用翻」、「瓦塊雲，曬煞人」就都是形容高積雲的天氣。

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▼東北季風報到，大雨又來濕涼連5天 。（圖／中央氣象局）

▲▼大台北「棉花糖雲」變天前兆！2波冷空氣接力急凍15°C　大雨又來濕涼連5天 。（圖／中央氣象局、翻攝爆廢公社）

▲▼大台北「棉花糖雲」變天前兆！2波冷空氣接力急凍15°C　大雨又來濕涼連5天 。（圖／中央氣象局、翻攝爆廢公社）

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