明起變天！北台灣降溫連6天濕涼　首波「大陸冷氣團」報到時間曝

▲明天起有2波東北季風接連南下，北台灣連續6天濕涼天氣。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

把握今天好天氣，明天又要變天！明天起接連2波東北季風南下，北台灣連續6天都是濕涼天氣。另外，氣象專家吳德榮根據最新模式模擬資料，透露首波「大陸冷氣團」時間。

中央氣象局指出，今(24)日各地大多為多雲到晴的天氣，僅東半部及北部地區有小範圍零星降雨；溫度方面，各地清晨舒適至稍涼，約19-23度，白天稍溫暖，北部、宜花26-27度，其餘各地高溫約28-30度。

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▲全台18縣市強風特報。

另外，由於東北風明顯增強，今(24)日晚起臺南以北、東半部(含綠島、蘭嶼)、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區將有9至11級強陣風，臺灣(含各外島)沿海及鄰近海域風浪明顯偏大，海邊活動請注意安全。

強風特報：基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿提醒，明(25)日、週二(26日)東北季風南下，迎風面北部、東北部及東部有局部雨，北台灣氣溫下降轉濕涼，背風面受影響較小。週三(27日)水氣略減，降雨偏在北海岸、北部山區及東北部，天氣仍濕涼；背風面都是穩定的天氣，中南部白天舒適、早晚涼。

週四(28日)另一小波東北季風南下，冷空氣略強一些，迎風面北部、東北部及東部有局部雨，北台灣濕涼；週五、六(29、30日)水氣略減，降雨偏在北海岸、北部山區、東北部及東部，天氣仍偏涼；背風面都是穩定的天氣，中南部白天舒適、早晚涼。

▲雷達合成回波圖。

吳德榮表示，本月至今最強的冷空氣，僅使氣象局的最低溫，於19日降至17.1度，離「大陸冷氣團」的標準(氣象局≦14度)還有不小差距。最新模式模擬顯示，月底之前皆無強冷空氣可使氣象局的低溫降至14度，看來首波「大陸冷氣團」需等到12月了。