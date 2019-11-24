好天氣掰！周一起「北台連濕5天、低溫下探15度」　28號颱風最快周二生成

▲明起東北季風報到，北台灣防局部大雨。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蕭筠／台北報導

好天氣掰掰！連2波東北季風報到，北台灣明（25）日起又要下雨了，中央氣象局指出，今晚午夜過後東北季風南下增強，明日東北部、北部山區有局部大雨；東部、東南部及中南部山區也有局部短暫雨，溫度部分愈晚愈冷，北台灣周二清晨低溫僅剩17日，周四、五受新一波東北季風影響，溫度再下探15度，提醒民眾要做好保暖工作。另目前觀測到關島東南方有一熱帶擾動，最快下周二發展成颱。

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▲氣象一週預報。（圖／中央氣象局）

氣象局預報員張承傳說明，明日起東北季風報到，北台灣一早就會開始降雨，東北部、北部山區須防局部大雨，東部、東南部地區及中南部山區也會有局部短暫雨，中南部多為多雲陰天的天氣狀況。溫度部分，北部、東北部白天高溫只剩21-23度且愈晚愈冷，晚上降至18度，週二清晨則低僅有17度，中南部高溫約27-28度，無太大影響。周四（28日）、周五（29日）隨著第二波東北季風南下，北台灣低溫再下探15度，中部南部僅剩16-17度。

▲▼全台定量降水預報。（圖／中央氣象局）



下週末（30日、12月1日）東北季風減弱，北部、東北部雨勢趨緩，但仍有局部短暫雨可能，最新一波東北季風最快周日再度報到，民眾要多加留意天氣狀況。另，目前觀測到關島東南方海面有一熱帶擾動，最快明日發展成熱帶性低氣壓，根據模式顯示，周二、周三有機會形成今年第28號颱風「北冕」（Kammuri，日本命名，原意為星座「北冕座」）、本月第6颱，預估路徑會朝菲律賓前進，週末抵達菲律賓東方海面，不過就目前觀測直接影響台灣機率低，間接影響程度仍待觀察。

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