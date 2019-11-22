把握週末！週一北台轉濕涼「雨連下5天」　恐有熱帶擾動發展成颱

▲北台灣下週一起變天。（圖／記者李毓康攝）



記者蕭筠／台北報導

因受第27號鳳凰颱風外圍環流影響，今（22）日迎風面地區包括台北、新北、宜蘭等縣市都出現較大雨勢，但隨著颱風逐漸遠離，週末降雨減緩、氣溫回升，中央氣象局指出僅剩北部有局部飄雨情形，基隆北海岸及大台北山區則會有明顯雨勢，西半部、中南部多雲到晴，氣溫有機會來到30度。下週一（25日）起迎來新一波東北季風，迎風面北台灣變天預計影響至週五（29日）。

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▲週末天氣。（圖／翻攝天氣風險公司）

氣象局預報員劉沛滕指出，週末全台氣溫回升，西半部、中南部地區多為多雲到晴的天氣型態，高溫有機會來到30度，北台灣則受偏北風影響有局部小雨情形，基隆北海岸及大台北山區要留意明顯雨勢，高溫約落在26-28度。下週一（25日）起北台灣變天，隨著新一波東北季風報到，北部、宜蘭地區天氣偏涼，低溫僅剩19度，週三（27日）、四（28日）伴隨冷空氣，北台灣一路濕到週五，中南部則不受影響，白天氣溫仍有機會到達30度，但日夜溫差大，低溫只有19度左右。

▲▼週末定量降水預報。（圖／氣象局）



氣象局預報中心前主任吳德榮在《三立準氣象》指出，最新模式模擬顯示，下週三、四菲律賓東方海面仍有熱帶擾動發展的跡象，如果順利被命名，將是本月第6颱，也平了11月颱風生成數的歷史紀錄；雖未必影響台灣，但具有氣候上的意義，值得觀察。天氣風險公司總經理彭啟明也表示，今年11月才22天，就已經有5個颱風在西太平洋海域上生成，真的是較為罕見，而許多預測模式上，也不排除未來一周還有颱風發展的機會，密集的11月颱風，或是也有機會的12月颱風。

對於下週是否有機會生成今年第28號颱風、本月第6颱，劉沛滕說，確實有模式顯示下週三、四會有熱帶性低氣壓生成訊號，但因低壓位置不明顯，再加上需觀察生成環境及後面強度，不確定性仍高。

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