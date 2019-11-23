把握週末好天氣！下週「起風了」連5天濕涼　第28號颱風「北冕」可能生成

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

隨著把握週末好天氣，今(23)日水氣減少，全台多雲時晴。下週一(25日)有東北季風南下，北台灣迎風面連續5天都是濕涼天氣。另外，吳德榮透露，下週三菲律賓東方海面有熱帶擾動發展跡象，不排除生成為第28號颱風「北冕」。

中央氣象局指出，今(23)日環境風場為弱的偏北風環境，迎風面北部及東半部地區仍有局部短暫雨，不過水氣減少，降雨會趨緩許多，大部分時間為多雲可透光的天氣，中南部則為多雲到晴；溫度方面，夜間清晨仍偏涼，各地低溫大多在２０度上下，白天北臺灣陽光露臉，高溫可以來到26-28度，其他地方則在28-30度，中南部日夜溫差大。

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▲雷達合成回波圖。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」撰稿指出，今(23)日水氣減少；各地大多為多雲時晴，北台灣上午雲量偏多、仍有局部零星飄雨的機率，逐漸轉為多雲時晴。白天氣溫回升，北台灣舒適，中南部白天微熱、早晚涼；北部氣溫約在20至27度、中部18至31度、南部19至32度、東部19至31度。週日(24日)各地多雲時晴，白天微熱、早晚涼，僅東北部、東部有局部短暫降雨的機率。

吳德榮表示，下週一(25日)及週四(28日)分別有兩小波東北季風南下，都很弱、第2波略強一些。下週一及週四迎風面北部、東北部及東部有局部雨，北台灣轉濕涼；下週二、三及下週五(29日)水氣略減，降雨偏在北海岸、北部山區及東北部，天氣仍濕涼；背風面都是穩定的天氣，中南部白天舒適、早晚涼。

▲最新歐洲(左圖)、美國(右圖)模式，模擬顯示下週三(27日)20時地面圖顯示，菲律賓東方海面有熱帶擾動發展的跡象，雖然兩者位置、強度略有差異。（圖／翻攝「三立準氣象·老大洩天機」）

另外，下週三菲律賓東方海面已有熱帶擾動發展的跡象；如果能順利發展而被命名，則將是本月第6颱，也平了有記錄(1958)以來，颱風生成數最多的11月；雖未必影響台灣，但具有氣候上的意義，值得觀察。