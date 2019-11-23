兩大五星市長PK廚藝　一次吃滿18家新竹美食名店

▲市長林智堅與桃園市長鄭文燦大展廚藝、上演難得一見的「廚爸大對決」。（圖／新竹市政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

2019新竹市米粉摃丸節23日在桃園市大溪中正公園熱鬧展開！市長林智堅與桃園市長鄭文燦大展廚藝、上演難得一見的「廚爸大對決」，兩位五星市長輪番展現手藝，親自烹煮「花枝米粉湯」及香煎摃丸切片與歐姆蛋火腿，夾進代表新竹市的動物造型刈包及代表桃園市的ㄚ桃園哥造型刈包，林智堅市長表示，將最好的新竹摃丸及米粉帶到最幸福的桃園市，要讓各地的好朋友們都有機會可以一嘗新竹市的傳統美味，更現場邀請桃園市民12月28日一起來參加新竹市立動物園的開幕盛會。

▲桃園市長鄭文燦表示，很高興林智堅市長帶來那麼多美食，讓桃園市民一飽口福。



林智堅市長表示，近年來市府努力推廣在地傳統美味，要讓更多國人看見新竹市，他邀請桃園市民一定要常來新竹市體驗這座年輕古城特有的文化與魅力，最後，他也不忘向大家介紹83年的新竹市立動物園再生的成果，歡迎大家12月28日一起來新竹市參與這場難得的動物慶典。

桃園市長鄭文燦表示，很高興林智堅市長帶來那麼多美食，讓桃園市民一飽口福，桃竹同在一個生活圈，產業發展接近，新竹市是高科技研發重鎮、桃園市為高科技製造重鎮，彼此一定要多進行交流合作，一同共好，他更向桃園市民介紹，一定要嘗試體驗新竹摃丸與米粉的美好滋味。

▲林智堅與鄭文燦親自烹煮「花枝米粉湯」及香煎摃丸切片與歐姆蛋火腿，夾進代表新竹市的動物造型刈包及代表桃園市的ㄚ桃園哥造型刈包。

林智堅市長與鄭文燦市長兩人在一同料理的過程中相互介紹兩座城市的特色美食，鄭文燦市長分享大溪的特色與近年的改變，更對在地美食瞭若執掌，林智堅市長也向桃園市民分享新竹純米米粉的口感，在場民眾聽得笑聲連連，最後更邀請鄭文燦市長帶桃園市民一起來參加新竹市立動物園的開幕盛會。

新竹市工商發展投資策進會表示，特別感謝今年參與的18家新竹市在地業者，包括吉泰米粉、國際米粉、國豐米粉、東德成米粉、日照米粉、新華米粉、玉桂米粉、海瑞貢丸、台丸貢丸、新福源、豆戀迷、彭成珍等，一同讓桃園市民也有機會一嘗竹市在地美味。

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