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3個月30萬隻空瓶　「無人回收站」讓環保更方便還能換好禮

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▲3個月30萬隻空瓶　「無人回收站」讓環保更方便還能換好禮。（圖／新竹市政府提供）

 新竹市「無人回收站」創下3個月回收瓶罐30萬支的紀錄。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

剛獲財訊雜誌「智慧城市」評比全國第一的新竹市，自7月開始啟用24小時自動辨識做回收的「無人回收站」，全市共設置7站11台回收機台，至今短短3個月，已回收瓶罐超過30萬支，所回收的寶特瓶、鐵罐、鋁罐、廢玻璃瓶4大資源物，重量更高達2萬5,000公斤。

▲3個月30萬隻空瓶　「無人回收站」讓環保更方便還能換好禮。（圖／新竹市政府提供）

▲無人回收站也一起玩開箱。

「咻！就是這個聲音」，經常使用無人回收站的陳先生表示，聽到寶特瓶「咻」的一聲，被吸入機台壓縮時的清脆聲響，讓他在忙碌的生活中，能夠享受身心瞬間被療癒的感覺，同時擁有居住在「智慧城市」的幸福感，以及做環保愛地球的成就感。

環保局長江盛任說，無人回收站營運至2020年8月31日，為打造讓民眾覺得「有趣」的回收體驗，每個月都會搭配節日推出特別的實體兌換活動。11月配合光棍節，舉辦「1111光棍袋我走」，辦理環保袋兌換活動，鼓勵消費者自備環保購物袋，活動期間為11月1至30日，每週一、三、五晚上6-8點，寶石數4,500顆即可兌換環保袋1個，限量30個，兌換地點：週一全聯大庄站、週三頂埔里民活動中心、週五全聯食品站。

▲3個月30萬隻空瓶　「無人回收站」讓環保更方便還能換好禮。（圖／新竹市政府提供）

▲無人回收站設置點。

環保局表示，無人回收站點全市共設置7站11台回收機台，民眾可以全天候24小時，於回收機台投入寶特瓶、鐵罐、鋁罐、玻璃瓶等4大類資源物，回收機台分為兩款，一款專收寶特瓶、鐵罐與鋁罐，另一款僅回收玻璃瓶。4大類資源物皆可回收有5站：NOVA光復店（光復路二段200號）、大潤發湳雅店（湳雅街97號）、全聯食品店（食品路305之1號）、頂埔里活動中心（經國路三段5號）、春池觀光工廠（牛埔南路372號），全聯大庄店（香北路58號）僅回收寶特瓶、鐵罐、鋁罐等3大類資源物，春池大庄廠（浸水南街183號）僅回收玻璃瓶。

集點換好禮計有「玻璃精品、禮券、在地美味、虛擬點數」四大好康，好禮資訊如下：春池玻璃提供玻璃精品，大潤發湳雅店及NOVA光復店提供100元禮券，在地美味包括胖老爹大庄店、MUMU義式複合料理、提雅諾麵包坊，虛擬點數包括LINE、MY CARD、環保綠點，未來將陸續新增。

無人回收站活動方式公布於臉書，請搜尋「Seed U讓回收成為一場遊戲」，或請直接掃描QRcode。

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