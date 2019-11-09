香山濕地出現稀客　上百隻罕見三趾鷸現身金城湖

▲香山濕地是北台灣最大的濱海濕地，生態資源豐富，千餘公頃潮間帶所孕育的大量蝦蟹螺貝，每年春天秋季吸引大批水鳥到訪，是觀鳥賞蟹的好地方。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市金城湖區每年3至6月提供北返候鳥、8至11月提供南遷候鳥過境棲地。值此秋季，來金城湖欣賞水鳥可以看到花嘴鴨、小水鴨、 赤頸鴨、尖尾鴨、鳳頭濳鴨、白冠雞足鷸、赤足鷸、小青足鷸、高蹺鴴、小環頸鴴、黑面琵鷺、大白鷺、小白鷺、夜鷺、蒼鷺、黃小鷺，還有高蹺鴴及黃小鷺等在此築巢育雛，以及難得一見的候鳥過境此地。

香山濕地是北台灣最大的濱海濕地，生態資源豐富，千餘公頃潮間帶所孕育的大量蝦蟹螺貝，每年春天秋季吸引大批水鳥到訪，是觀鳥賞蟹的好地方，也是國際拉姆薩公約組織會議中，被列為「東亞水鳥保護網棲息地」一環。為了這濱海濕地的永續發展，香山濕地分別公告為新竹市濱海野生動物保護區及國家級香山重要濕地。

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▲市政府非常重視新竹市的環境保育與觀光發展。

新竹市政府非常重視新竹市的環境保育與觀光發展，除了紅樹林整治外，陸續爭取預算，在香山濕地沿岸規劃設置環境教育及服務設施生態館、金城湖賞鳥區、海山海堤步道及南港賞鳥小徑等，讓民眾在安全乾淨的設施上，觀察生態及欣賞美景，歡迎民眾在拜訪新竹時，安排賞水鳥活動，還能順路安排到海山漁港海堤步道賞蟹再賞夕陽。

根據清華大學調查結果2011年調查顯示香山濕地台灣招潮蟹(台灣旱招潮)數量約有1.3萬隻，楊樹森教授指出2016年紅樹林大面積整治後，2017年進行調查結果台灣招潮蟹族群急速攀升，約有12萬隻，2018年再次調查時已激增至約23萬隻，主要與紅樹林整治有關，紅樹林整治後出現的泥灘地，非常適合台灣招潮蟹棲息，這些豐富的底棲生態，造就了候鳥覓食場，好像是專為南遷的鳥特別準備的五星餐廳，非常適合過境水鳥停棲覓食。

新竹市野鳥學會理事長陳萬方說，新竹鳥會調查金城湖區水鳥，發現客雅溪口有上百隻黑腹濱鷸、紅胸濱鷸、三趾鷸及東方環頸鴴成群飛舞，讓人心情振奮，還有穿梭在木麻黃林子裡成群的花雀與黃雀，更增添熱鬧。

除此之外，稀有的棉鴨也來湊熱鬧，吸引鳥友搶拍，棉鴨一般不會遷徙，所以罕見，分佈範圍在印度、中國南部、東南亞及至新幾內亞和澳洲部分地區，喜歡豐富水草的池水，可能是受到香山濕地的好環境吸引前來暫棲。另外小水鴨也到金城湖報到，每天都有數百隻群聚湖面休息，罕見三趾鷸也群聚金城湖，秋高氣爽最適合來一趟賞鳥的親子生態旅遊。

▲棉鴨。

▲三趾鷸（音同玉）。

▲三趾鷸（音同玉）。

▲三趾鷸（音同玉）。

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