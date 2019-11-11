「28歲罹癌雙寶媽」挑戰1100公里自行車環島　最後一哩路即將完成

▲江小姐與大家分享她罹癌後挑戰自行車環島的經驗。（圖／新竹市政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市衛生局11日為抗癌勇士加油打氣，祝賀他們單車環台來到新竹市，並共同宣誓「1111四癌篩檢不間斷，一起抗癌不孤單」，40位抗癌勇士與家屬由新竹市幸福廣場再次啟程、今日將抵達終點站台北，完成長達10天、總長度1100公里的環島圓夢之旅。

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▲抗癌不倒騎士今日從新竹市出發，將抵達終點站台北市完成自行車環島之旅。



抗癌騎士江小姐也在幸福廣場分享自身故事，她表示，婚後生了2個孩子，卻突然發現得了乳癌，罹癌時才28歲、非常不知所措，經歷過乳房切除、化學及放射線治療等過程，雖身心俱疲，但透過家人的支持與陪伴，讓她重新擁有健康的身體，也開始和老公養成規律的運動，快樂的過每一天；江小姐藉著「不倒騎士環台運動」，鼓勵癌症病友，罹癌不要氣餒，正向樂觀的態度接受，並力行適度運動和均衡飲食戒菸檳酒健康生活習慣，人生一樣充滿希望。

新竹市衛生局王宗曦局長表示，癌症長達37年蟬聯國人十大死因第一名，新竹市為照護市民健康，積極推動早期發現、早期治療的癌症防治政策，整合轄區衛生所及醫療院所提供衛生福利部國民健康署免費四大癌症篩檢服務，包含50至未滿75歲民眾，每2年1次的大腸癌篩檢、30歲以上婦女，每年1次的子宮頸癌篩檢、45-69歲婦女、40-44歲二等血親內曾罹患乳癌之婦女，每2年1次的乳癌篩檢及30歲以上有嚼檳榔或吸菸者、18歲以上有嚼檳榔原住民，每2年1次口腔癌篩檢服務與健康諮詢。

更為鼓勵市民踴躍參加癌症篩檢及成人預防保健服務檢查，新竹市衛生局還推出「做健檢顧健康抽萬金」抽獎活動，凡設籍或居住於新竹市30歲以上市民，於108年11月15日前，持健保卡至衛生所及合約醫療機構完成一項癌症篩檢者，均可參加抽獎，最大獎一萬元禮券，獎項豐富，邀請市民踴躍參加。活動相關資訊可洽新竹市三區衛生所或上衛生局（所）網頁查詢。

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