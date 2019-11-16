日軍六燃互動劇場　歷史現場及跨國時空對話首映

▲「日本海軍第六燃料廠新竹支廠」大煙囪廣場連續三天晚間，演出由國立交通大學和德國後劇場聯合製作的國際互動劇場。（圖／新竹市政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導



「日本海軍第六燃料廠新竹支廠」大煙囪廣場(建美路二巷口)15日起連續三天晚間，演出由國立交通大學和德國後劇場聯合製作的國際互動劇場，兩場劇目「原諒．遺忘」和「無/非紀念碑」，以智慧科技融合劇場表演來進行對人的關懷，對歷史的探究，更是對新竹市的過往歷史發展進行反思的深化與扎根，期望能讓更多民眾認識六燃的歷史及當地眷村的人事物；竹市府重視文化資產的保存，六燃廠房的修復工程規劃設計也在進行中，市府預計投入8830萬結構補強及修復工程，目標讓六燃廠房活化再利用，成為最佳的歷史教育場域。

▲新竹市副市長沈慧虹。



副市長沈慧虹表示，感謝文化部對計畫案的補助及鼎力支持，文化部再造歷史現場專案計畫補助8830萬元。目前正在進行眷村歷史軌跡的蒐整，未來將進行日本海軍第六燃料廠建築修復，但我們不做複刻式修復，而是有溫度的保存，以成為在地重要的歷史教育場域。

另外，附近的「將軍村開放圖書資訊園區」，也在6月底完成第一階段的修復工程啟用，不僅成為假日親子遊憩最佳去處，也是國外貴賓來訪時，認識眷村文化的最佳去處；在文化部支持下，將軍村二期12棟眷舍主體歷史建築修復工程及周邊景觀環境改善即將展開，預計再投入1.78億展開竹市最大規模歷史建築修復工程。

▲新竹六燃大煙囪廠房基地為原日本海軍第六燃料廠的部份工業建築遺構，於昭和18年（1943年）開始興建，是二戰時期日本在台灣建置之重要燃料工廠，在當時是亞洲最先進的高科技軍事工業設施之一。

文化部次長蕭宗煌表示，代表文化部向新竹市政府及委託團隊交通大學賴雯淑老師帶領的師生致上誠摯感謝之意，今天的國際互動劇場很符合以劇場驅動藝文發展的特色，並強調博物館應具備三個重要元素，首先是會說故事，且是活的博物館，並作現代性反思，能體現當代的文化場域，符合生博物館精神。

交大計劃主持人賴雯淑教授表示，劇場作品演繹曾在六燃發生的生命故事，除了是向與「原日本海軍第六燃料廠」所有相關的人事物致意外，也折射出這段關於台灣的殖民二戰史。帶出「原諒是為了給予；遺忘是來自拿取」的潛意涵；《無/非紀念碑》（nonuments）源自monument紀念碑一字，但後劇場藝術總監Max Schumacher 將m刪除，以n來取而代之，使其成為特殊名詞—— nonuments 無/非紀念碑，它是指涉「無」紀念碑，或「非」紀念碑，否定了紀念碑是為了長遠未來或世代相傳」的概念。

這次的六燃劇場邀請現場觀眾一起使用IoTtalk科技建置數位紀念碑，引領觀眾進入新竹六燃這個活隱喻空間，一起啟動另類的歷史書寫，在展開遺忘、記憶、原諒的各種對話中，再造我們的歷史現場，建構活博物館，共同展望台灣希望的未來。

文化局表示，新竹六燃大煙囪廠房基地為原日本海軍第六燃料廠的部份工業建築遺構，於昭和18年（1943年）開始興建，是二戰時期日本在台灣建置之重要燃料工廠，在當時是亞洲最先進的高科技軍事工業設施之一，主要是製造航空燃料添加劑異辛烷。二戰結束後，燃料廠因日軍撤離而停止運作，1949年後因國共內戰，國民政府撤退來台，由空軍工程聯隊進駐，之後逐漸成為極為特殊的「屋中屋」眷村聚落，這些超過一甲子的眷村故事，都印記這個戰爭多次交疊的歷史時空中。

文化局表示本區六燃廠大煙囪廠區，將近有1公頃，所以整區的修復工程，沒辦法一步到位，目前新竹市政府已先將臨建美路6棟眷舍予以簡易修繕，作為保溫睦鄰基地。預計12月將以嶄新面貌迎接周邊市民。

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