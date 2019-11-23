高雄光頭日不辦了！綠議員叫好　理事長吐心聲「希望再辦」



▲高雄南華商圈 。（圖／記者翁進忠攝）

記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

高雄南華商圈曾在今年6月舉辦「光頭日」，先在5月時舉辦宣傳記者會，當時高雄市長韓國瑜還親自出席記者會，更邀來藝人辛隆擔任站台，引起話題，不過明年可能就見不到「光頭日」了，因為經觀光局評估後，明年要重新定主題，用其他方式行銷南華商圈，也讓曾對「光頭日」存很多質疑的民進黨議員黃文益讚是明智決定，不過地方理事長卻是希望繼續辦。





▲高雄市議員黃文益 。（圖／記者翁進忠攝）

曾對於「光頭日」有相當多質疑的民進黨議員黃文益說「(光頭日)如果不辦是明智決定，當初潘恒旭硬要把南華商圈跟光頭結合是錯誤的，還花了50萬，心意可議，當時六月是韓國瑜生日，為了拍馬屁才硬辦」。

黃文益指出「商圈沒有因光頭節有更多人進來，未來不續辦是幫人民省下很多錢，新的觀光局代理局長如果遠見，就該將一次性活動都取消，帶來對觀光有建設性的，否則只是換湯不換藥」。

▲南華商圈促進會主委楊福順 。（圖／記者翁進忠攝）

不過南華商圈理事長楊福順則有不同想法，他坦言南華商圈生意本來就不好，他說其實很感謝感謝市長，辦光頭日確實提高了南華商圈知名度；至於光頭節明年不辦了，楊福順說目前也還不知道，但「希望再辦，畢竟辦活動喜氣洋洋，大家都開心，希望盡量行銷南華商圈。」

觀光局目前定調為重新定主題來行銷，理事長楊福順也表示能夠接受，他提到畢竟當時光頭日辦理記者會時，市長能夠親自到已經很不容易，「依我們角度，一般商圈嗷嗷待哺，市府能拉拔是最好。」

「即日起，我退出老化黨。」