用「怎麼」造句...小一弟「神級偷懶」一筆劃得4分失敗！網反笑炸聲援

▲兒子用「怎麼」一詞造句。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

至少可以拿一半的創意分數吧！一名國小弟見題目要求他用「怎麼」2字造句，靈機一動想用「一筆劃」拿到分數，沒想到最終還是失敗，讓他相當不解。雖然爸媽看了他的答案後險些昏倒，不過網友們反而笑翻聲援他，「人才啊」、「怎麼不給分數」。

一名老爸在臉書「爆廢公社」中分享小一兒子的考卷，天真的想法讓大人們哭笑不得。只見題目上寫著要用「怎麼」一詞造句，一題4分，沒想到偷懶的兒子竟豪邁地寫下一個「了」字，想直接過關。

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▲該說是太聰明還是太偷懶呢？（圖／翻攝自爆廢公社）

沒想到因為字數太少，老師不給過關，兒子還一臉疑問地詢問媽媽「怎麼錯了？」笑噴一大票網友。

貼文一出，有網友笑說「怎麼了」明明也可以算是一個句子，應該要給對的，「人才啊！聊天終結者」、「少了一個問號」、「簡短扼要，符合題目，怎麼不給分數」、「覺得值得嘉獎」、「訂正就寫：怎麼錯了」、「好歹抄一下題目嘛」。

▲一堆網友開始接歌。（圖／翻攝自爆廢公社）

其他網友則是想起歌手周興哲和周杰倫的音樂，紛紛在底下刷一排歌詞，讓留言充滿了聲音，「怎麼了，你累了，說好的幸福呢」、「你說藍色是你最愛的顏色，你說如果沒有愛那又如何，怎麼了，你怎麼了」、「你兒子是不是周興哲的粉絲」、「怎麼能輕易說要結束」。

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