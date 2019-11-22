武漢動物園推「聞新鮮熊貓便便」展爆紅　遊客大讚：真香！

實習記者陳妙津／綜合報導

武漢動物園近日在科普長廊推出一系列新展品「新鮮熊貓便便」，由飼養員每天挑選形狀合適的便便擺在展櫃中，讓來訪遊客可以親自透過有孔玻璃嗅聞熊貓便的氣味，更加了解熊貓生態及消化知識。由於熊貓主要依靠竹子為食，排出糞便不臭，還帶有淡淡竹葉香，不少遊客好奇聞過後都直呼「好香」，也讓熊貓便便意外成為園區內熱門景點。

據《北京青年報》報導，武漢動物園科普員彭少波說，這組創意展品是今年建立熊貓科普長廊時發想的，比起過去利用影片及照片，用熊貓便便實物展出更能吸引參訪遊客，「熊貓因吃竹子為主，糞便沒有很濃臭味，反而有隱約竹香，遊客甚至還能看到未消化完全的竹纖維，若是當天食用窩窩頭或飼料的話，糞便中則會帶有一絲酸味，金色糞便為吃竹節排出，而深綠色糞便則是吃竹葉較多。」

▲▼武漢動物園推出科普展，讓遊客聞新鮮熊貓大便。（圖／翻攝自北京青年報）



為了每天展出新鮮便便，飼養員每天早晨清理籠舍時，便會挑出一些外觀較完整的熊貓便便，送到長廊展出，並在旁邊展出一捲以熊貓便便製成的衛生紙。工作人員表示，「相比購買竹子再研磨，熊貓糞便中便有大量竹纖維，製作成衛生紙更加節約原料和能源，透過這種方式，希望刺激孩子們思考和創新，培養環保意識。」

據《長江日報》報導，一名齊姓遊客表示自己和孩子都聞了熊貓便便，很意外居然不臭也不讓人噁心，反而因竹子清香而「讓人聞起來感覺舒服」。園方人員陳立雲則說，很多遊客對熊貓便便很好奇，每天都會有許多人特地前來一聞，意外變成園內熱門景點。