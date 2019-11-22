咖啡、炸雞通通有！OK mart攜手foodpanda　雙北10門市外送服務搶先上線

▲OK mart宣佈攜手foodpanda。（圖／業者提供，下同）



記者蕭筠／台北報導

近年來外送平台崛起，不過除了美食可以外送之外，超商、量販店也紛紛先後加入，提供日常用品、生鮮等即時外送服務。今（22）日OK mart超商宣布攜手foodpanda，搶先於雙北10間門市提供外送服務，首波開放商品主要瞄準上班族下午茶與夜貓族宵夜需求，無論是咖啡還是即時炸物等通通都有。為歡慶上市，即日起免服務費，且於11月24日至12月31日期間，消費可享3次滿100折30優惠。

▲OK mart10間門市搶先提供外送服務。

OK mart服務再升級，即日起攜手外送平台foodpanda提供外送服務，首波開放外送商品以OK獨家即食點心的商品類型為主，有OKcafe大杯美式、大杯拿鐵（冷／熱）、茶葉蛋、哈燒熱點炸雞腿、炸雞排（原味／辣味）、經典原味葡式蛋塔、OKchoice蒜味香酥雞、韓式歐爸炸雞、波士頓風味雞翅、黑胡椒雞塊、OKwatert純水等商品。

消費者只要於foodpanda平台中的「熊貓商城」選擇OKmart（鄰近服務門市），接者點選購買商品即可，且為歡慶上市，即日起免運費且於11月25日至12月31日期間，消費者可享3次優惠碼「OK30」，直接滿100折30元。OK搶攻外送商機預計可帶動合作門市整體業績1成。

▲Uber Eats APP有全家專區。



目前雙北僅有10間OK門市提供外送服務，包括汐止中興店、內湖葫洲店、台北新東店、大同樹德店、台北撫順店、中和民利店、中和宜安店、台北開封店、三重中正南店、板橋溪北店。除外，目前全家於Uber Eats也有提供外送服務，只要透過Uber Eats APP中的「全家專區」，就可以選購超過百項商品，包括日用品、鮮食、咖啡飲品、餅乾零食等，一鍵下單後安心等待外送員「店到宅」的貼心服務。