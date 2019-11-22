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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／2019世界5G大會北京開幕　打造全球頂尖5G合作交流平台

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▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自中新網）

▲2019世界5G大會北京開幕。（圖／翻攝自中新網）

《北京》：2019世界5G大會北京開幕 打造全球頂尖5G合作交流平台

2019世界5G大會21日在北京開幕，旨在打造全球頂尖的5G合作交流平台、5G產業合作和資源整合優質平台，推動世界5G技術創新、產業發展和應用場景變革，促進世界範圍內的5G協同創新和產業成熟。（中新網）

《廣東》：香港青年創業專案落戶東莞

東莞松山湖港澳青年創新創業基地專案入駐簽約儀式21日在廣東東莞舉行。來自香港的5個青年創新創業項目簽約落戶東莞，搶抓粵港澳大灣區發展機遇。（中新社）

《浙江》：多國代表杭州談跨國醫療：加強合作攻克難題

第二屆跨國醫療合作與發展（杭州）國際論壇21日在杭州舉行，來自中國、美國和日本等國的專家、業界等300餘人參會，共談跨國醫療合作的機遇與挑戰。多位與會者表達了加強合作攻克難題的願望。（中新網）

《河北》：河北國際工業設計周：世界設計資源匯聚雄安

以「設計力賦能未來之城」為主題的第二屆河北國際工業設計周21日在雄安新區開幕，來自全球30多個國家和地區的設計資源匯聚于此，集中展示3000餘件設計精品。（中新社）

▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自中新網）

▲廣西桂林打造文旅融合樣板。（圖／翻攝自中新網）

《福建》：業界人士廈門共探「5G時代的影視文旅新業態」

借助第28屆中國金雞百花電影節舉辦、業界精英薈萃之機，來自北京和廈門及福建的影視文化界人士、企業家、投資人等21日相聚廈門，對5G時代的影視文旅新業態展開深入探討。（中新網）

《廣西》：廣西桂林打造文旅融合樣板 明年如期建成國際旅遊勝地

廣西桂林市市長秦春成21日表示，桂林國際旅遊勝地規劃綱要確定的目標大部分已提前完成，明年可如期建成國際旅遊勝地。（中新網）

《重慶》：「第七屆開發區對話500強」在重慶舉行

為幫助世界500強及知名中外企業瞭解大陸對外開放最新政策，搭建與長江經濟帶及「西部海陸新通道」沿線國家級經開區交流合作管道，由大陸商務部投資促進事務局、重慶市商務委員會、重慶經開區管委會與長江經濟帶國家級經開區協同發展聯盟聯合舉辦的「第七屆開發區對話500強」系列活動21日在重慶舉行。（中新網）

《湖北》：湖北構建與「一帶一路」沿線國家科技合作平台

作為第十九屆華僑華人創業發展洽談會重要系列活動之一，「湖北科技『走出去』」專場活動21日在武漢舉行，百餘名來自「一帶一路」沿線國家優秀華僑華人代表和專家學者參會。（中新網）

▼第二屆河北國際工業設計周21日在雄安新區開幕。（圖／翻攝自中新網）

▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自中新網）

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