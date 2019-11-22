華聞快遞／前10月福建民企進出口保持兩位數增長

▲福建省。（圖／CFP）

《福建》前10月福建民企進出口保持兩位數增長

據廈門海關統計，今年1至10月福建民營企業進出口5348.3億元（人民幣，下同），同比增長12.6%，其中進口1212.9億元，同比增長3.5%；出口4135.4億元，同比增長15.6%。今年初以來福建省民營企業進出口值除2月份下降外，其餘月份均保持同比增長。（福建日報）

《四川》成都農村金融指數連續3年大陸全國第一

2019天府金融指數發佈會上指出，成都總指數排名大陸全國第六，與上年保持一致；從子指數看，成都農村金融實力強勁，連續3年位列大陸全國第一。（四川日報）

《江蘇》江蘇省10月末生豬存欄環比增加1.8%

農業部門對全省8100個規模豬場監測顯示，10月末生豬存欄環比增加1.8%，能繁母豬存欄環比增加14.4%。今年8月份以來，省級財政下達2.61億元補助資金，支持各地非洲豬瘟防控和恢復生豬生產，統籌2019年省以上現代農業發展等專項資金支持種豬場、規模豬場防疫設施建設等。（新華日報）

《海南》海南10月當月投資同比、環比均保持兩位數較快增長

海南繼9月當月全省投資較去年同期增長22.4%後，10月份，全省投資額較去年同期增長12.7%，較9月份環比增長13.2%，當月投資規模呈現持續擴大態勢。其中，10月非房地產開發投資同比增長36.7%，繼續保持兩位數較快增長。（海南日報）

▲海南省。（圖／CFP）

《貴州》1至10月貴州省民生工程民生實事完成投資1368.21億元

2019年貴州全省「1+7」民生工程年度計劃到位資金1469.55億元，計劃完成投資1415.62億元。其中，十件民生實事年度計劃到位資金927.16億元，計劃完成投資917.51億元。（貴州日報）

《北京》五環內5G信號實現連續覆蓋

北京市通信管理局获悉，本市每天都有约4000人成为5G套餐的新用户，截至目前已有5万余人用上了自己人生的第一款5G套餐。截至10月底，北京市共計建設了5G基站14542個，城區五環路以內、郊區重要區域室外及重點應用區域已實現5G信號連續覆蓋。（北京日報）

《北京》統計局公佈2018年GDP修訂結果：比初步核算數增18972億

據大陸國家統計局網站消息，依據中國國內生產總值（GDP）核算制度和第四次全國經濟普查結果，國家統計局對2018年國內生產總值初步核算數進行了修訂。主要結果為：2018年國內生產總值為919281億元，比初步核算數增加18972億元，增幅為2.1%。（中新社）

《四川》四川到2022年全鏈條產值達3900億元

到2022年，四川全省牛羊（畜禽飼草）全鏈條產值力爭達到3900億元，現代農業種業發展也將取得突破性進展，初步實現由種業大省向種業強省跨越。（四川日報）

▼四川省。（圖／CFP）