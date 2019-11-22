公館黑糖撞奶老店「陳三鼎」歇業！無預警關門數日　鄰驚爆：準備脫手頂讓

記者許力方／台北報導

台北市公館商圈地標老店「陳三鼎」，以專賣黑糖青蛙鮮奶聞名，近日卻驚傳歇業，讓許多遊客撲了個空。據悉，10月中陳三鼎曾被爆飲料內有蟑螂，事後衛生局複查合格，沒有開罰；附近鄰居則透露，該店已經連續近2周沒有開門營業，牛奶送貨員也說他們疑似想要脫手頂讓。

鼎鼎大名的「陳三鼎」號稱黑糖珍珠撞奶創始店，店面位在台大對面、公館商圈巷弄內，店紅是非多，曾多次被國稅局盯上，發函要求開立發票，店家強調自己只是小攤販，僵持許久，最終才妥協。10月中旬也曾發生一起消費糾紛，有女客人和男友來點了一杯外帶，結果喝到一隻蟑螂，不滿報警，並投訴媒體、衛生單位。

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▲公館老店「陳三鼎」驚傳歇業！（圖／翻攝陳三鼎粉絲團）

事後，陳三鼎坦承失誤，還願意賠償10倍的錢，仍被女客人痛斥「想用1000元打發」、「態度很差」等，不過衛生局複查合格，並未開罰，沒想到如今驚傳歇業，店面大門深鎖，甚至變成臨停區，被機車占滿，且類似景象已經好幾天，附近鄰居說，店家已經有好一段時間沒開了，「GAME OVER了吧」，牛奶送貨員也曾透露，老闆曾說要頂讓，準備要脫手了。

據了解，陳三鼎開業10幾年期間，被譽為台北必喝名店，過去僅颱風天或公休日才休息，近期卻突然無預警連2周沒開店，不少網友都好奇發文詢問「昨天去想說怎麼沒開」、「上周六日去真的沒開，以為老闆真的很不缺」，也有很多留言給1星負評「不知道是不是賺太多，竟會選在周日公休」、「女店員想砸招牌是不是？態度那麼兇、「台大學生當地人都不喝這家，衛生品質不佳，小小杯價錢不便宜，CP低」、「店員態度不佳，沒禮貌！」

有粉絲21日上官方粉絲團留言詢問，「20、21日是無預警連休兩天嗎？」網友回覆聲稱，家人18日去遇到店家整理東西「說歇業了」！附近店家接受《東森新聞》訪問時透露，上周曾跟店家講話，結果隔天就拉鐵門沒有開店了。因陳三鼎店面只是承租，里長也不知情，無預警歇業引發網友熱烈討論，哭喊「以後喝不到了！」

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▼陳三鼎無預警關門數日，鄰驚爆：準備脫手頂讓 。（圖／東森新聞）

