影／再撐一下就有光！港人台大「連儂牆 」淚謝台灣相挺　

記者許展溢／台北報導

台灣大學附近通往各路口地下道牆上被貼上各色彩小紙條，裡頭是許多人經過親筆寫下，聲援香港「反送中」活動，一張張「加油」串起「連儂牆 」。路過的民眾留下「台灣一起撐」、「自由是與生俱來的」等字眼，向港人說「再撐一下，就算有失望也不能絕望。」

▲▼天花板上掛著一條條黑、黃色絲帶。（圖／記者許展溢攝）

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香港反送中議題持續，在台港生「香港邊城青年」發起連儂牆活動，牆上有張說明連儂牆源起，1980年代位於捷克首都布拉格修道院大廣場，原是醫院騎士團所有的一面牆，後來人們開始在牆上塗寫約翰藍儂（John Lennon）風格的塗鴉以及披頭四樂隊（Beatles）歌詞的片段。今年反逃犯條例修訂（反送中）運動期間，示威者在6月12日現包圍政府總部時在原址重建連儂牆。

▲▼牆壁上貼滿許多人經過寫下支持香港的字眼。（圖／記者許展溢攝）

走入地下道，映入眼前的是天花板上掛著一條條黑、黃色絲帶，人來人往，觀察些時間發現，大多數民眾除拍照記錄這一刻，同時會拿起現場多處擺放筆和各種顏色便條紙，寫下對香港民主的支持。

▲▼港生說，暫時無法回到香港，在地下道的連儂牆，就好像回到了家。（圖／記者許展溢攝）

念碩士二年級在台港生告訴記者，很多香港學生自願守在地下道當志工，大家暫時無法回到香港，在這小小通道，有一面連儂牆，就好像也回到了家。他說在這邊也有「港台同心」的感覺，不僅路過台灣人，還可以讓各國旅客知道香港正在發生什麼事。

▲▼在台港生「香港邊城青年」在台大附近地下道發起「連儂牆」活動。（圖／記者許展溢攝）

有熱心民眾向記者說，如果再早一點來，就會看到上海遊客和港人坐在地上，理性的討論這件事情，他認為這樣的畫面很動人，而非很多人想的，「對於一件事情只有偏激」。

▲▼港人用13張黃色便條紙寫下「我們沒得選擇，但2020你們別選錯。」（圖／記者許展溢攝）

一名女生分享從香港來台灣旅遊，很難過看見有些學生、年輕世代犧牲自己前途，甚至有些人會說「如果我們沒有未來，就一槍把自己槍斃了」。她難過到淚水在眼眶裡轉，說著年輕的一輩最難受，因為很多長輩其實都會指責他們，認為「現在還有飯吃，為什麼要這樣做，你們不去做對抗， 政府不會對你幹嘛。」

▲▼港人謝謝台灣支持香港，並說大家爭的是「最後的自由」。（圖／記者許展溢攝）

牆上除了許多「香港加油」，還有來自各國遊客人留下「挺香港」，有人寫著「請繼續堅持，不要失去對人的信任」、「小心翼翼走著，再過不久，就一定會看到光」、「一個人作的夢只是一個夢而已，一群人一起作夢就會成為真實」、「不要放棄我們應有的自由」，和「生為而人無罪，你不需要抱歉，台灣撐香港」，還有港人用13張黃色便條紙寫下「我們沒得選擇，但2020你們別選錯。」

▲▼牆上除了許多「香港加油」，還有來自各國遊客人留下「挺香港」。（圖／記者許展溢攝）

一名在台港生則說，大家爭取的都是自己認為正確的東西，但事件爆發至今超過2個月，過程中看到不必要暴力，甚至被告，連前途可能因此都沒了，對於這種狀態很難過。來台旅遊的港人最後說，年輕人是有生命力的，在做的事只是「維護最後一個自由」，現在也只能透過這樣的方式爭取權益。她向台灣謝謝，有這麼多人支持很感動，也要台灣一起加油，走到對的路口。

▲港人希望台灣也要一起加油，走到對的出口。（圖／記者許展溢攝）