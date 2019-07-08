花蓮智慧觀光10大人氣名店出爐　投票民眾中獎名單官網查

▲10大人氣名店總投票數高達88萬。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為了讓大家更認識花蓮優質在地商家，花蓮縣政府辦理「2019花蓮智慧觀光10大人氣名店海選活動」，投票時間自6月1日到30日歷時一個月，總投票數高達88萬票，7月6日在夏戀嘉年華活動現場頒獎，公開表揚10大人氣名店。



這次海選活動民眾投票相當熱烈，店家也全力催票，2019年花蓮智慧觀光10大「人氣名店」海選活動總投票數高達88萬，其中前三名人氣名店票數皆超過10萬票，第一名由投票數高達117481票的人氣名店「東麥局」獲得殊榮，第二名為 「張瑋烤肉蛋吐司」，投票數115134票、第三名為「村上村屋涮涮鍋」，投票數111543票、第四名至第十名人氣名店依序是 「商校街刨冰豆花」、「不一樣的瘋味」、「鮮道味」、「東大門韓式炸雞」、「原香嘟論竹筒飯」、「螃蟹王」、「元珍茶」。

▲夏戀嘉年華活動中公開表揚並頒獎10大人氣名店。



與一般票選活動不同的是，此次海選活動相當國際化，首創參選店家提供繁體中文、簡體中文、英文、日文與韓文等多國語言介紹店家特色，不僅藉本次人氣投票活動提升花蓮觀光旅遊關注度，同時將增加花蓮店家在國際曝光的機會。



蓮縣政府觀光處長唐玉書表示，未來亦規劃結合花蓮十大人氣特色名店一同為花蓮觀光旅遊創造更多智慧應用。

參與投票的民眾抽獎中獎名單也公布於打造花蓮智慧觀光友善城市官網：https://smart.hl.gov.tw/tw/vote/vote_instruction.html，獎品包含日本來回機票、經典花蓮雙人套裝遊程、Printoss 印相神器手機相片印表機、「花蓮好Q」點數等獎項。