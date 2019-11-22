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見證台美關係40年　AIT在花蓮展出珍貴史料

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▲▼美國在台協會處長酈英傑致贈繪本給花蓮縣府，由縣長徐榛蔚代表受贈，並回贈感謝狀。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼美國在台協會處長酈英傑（左）致贈繪本給花蓮縣府，由縣長徐榛蔚代表受贈，並回贈感謝狀。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「立穩根基-共創未來：AIT@40－1979年後美台關係展」開幕茶會21日在花蓮文化局圖書館舉行，美國在台協會處長酈英傑致贈繪本給花蓮縣府，由縣長徐榛蔚代表受贈，並回贈感謝狀，肯定40年來AIT在台的貢獻，並見證台灣的發展。

▲▼美國在台協會處長酈英傑致贈繪本給花蓮縣府，由縣長徐榛蔚代表受贈，並回贈感謝狀。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

1979年，美國國會通過了《台灣關係法》，並成立美國在台協會。在這次展覽中，美國在台協會準備許多珍貴文件、文物、訪談資料、數百張照片，還有擴增虛擬實境的影像，述說過去40年來，AIT在推動美台關係所扮演的重要角色。徐榛蔚與AIT處長酈英傑、外交部台灣美國事務委員會主委林良蓉、縣議員楊華美、蔡依靜等人共同欣賞展覽。

▲▼美國在台協會處長酈英傑致贈繪本給花蓮縣府，由縣長徐榛蔚代表受贈，並回贈感謝狀。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼徐榛蔚與AIT處長酈英傑共同欣賞展覽。

縣長徐榛蔚表示，美國在台40年間見證台灣寶島的發光、發亮。今年8月，門諾醫院辦理追思禮拜，悼念偉大的美籍仁醫薄柔纜先生，感念他數十年深入花蓮偏鄉部落，他大愛奉獻的精神，永存於花蓮鄉親心中。藉著美國在台協會40年展覽，給予花蓮許多新的啟發，酈英傑處長對於東方文化、國際事務相當熟稔，尤其他對台灣相當熟悉，更曾8次到訪花蓮，縣府竭誠歡迎AIT到訪花蓮。

▲▼美國在台協會處長酈英傑致贈繪本給花蓮縣府，由縣長徐榛蔚代表受贈，並回贈感謝狀。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

AIT處長酈英傑說，特別感謝花蓮縣政府一同舉辦這次展覽，也謝謝外交部及中山大學大力支持。11月是AIT@40的「創新與創業月」。今早參訪無人機在農業上的創新應用，也拜訪了東華大學，看見人們運用他們的巧思與熱情，在花蓮創新和創造新機會，實在是太棒了。

酈英傑處長說，台灣的轉型，以及美台關係過去40年來的長足進展，實在意義非凡。在慶祝美台關係40週年的同時，我們也要展望未來，聚焦如何在下一個40年及更久的將來，持續強化並擴展美台關係。AIT的「數位行動美國資料中心」現在正停在外面，這也是一個美台共同合作推動創新的好例子。

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