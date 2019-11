酈英傑：嚴重關切以「非和平」手段決定台灣未來之舉　台美關係會更穩固

▲美國在台協會處長酈英傑。(圖/記者林敬旻攝)



記者張方瑀/綜合報導

美國在台協會(AIT)處長酈英傑(Brent Christensen)22日表示,近幾個月來,中國大陸加大了對台灣的施壓力道,美國也非常關注台灣2020年的總統大選,是否會出現干預的情況,「我們知道中國大陸正透過各種方式對台灣施壓,當然這些都會讓我們對台灣的民主進程感到擔憂。」酈英傑強調,美國會「嚴重關切」任何嘗試以非和平手段決定台灣未來的行為。

酈英傑表示,和絕大多數的國家一樣,美國與台灣並沒有實質的外交關係,但在法律上有義務幫助台灣自我防衛,尤其美國是台灣在民主國際舞台上最強大的支持者,尤其美國會「嚴重關切」任何嘗試以非和平手段,決定台灣未來的行為,包含抵制、禁運在內。

酈英傑說,台灣和美國的關係非常密切,尤其美方今年還向台灣出售了價值100億美元的武器,「我相信我們在安全事務上有著牢固的關係,而我們預計會越來越穩固。」

