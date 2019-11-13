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「西瓜大王」王家正是游牧民族　征戰宜花東高屏！種出百萬顆

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▲「西瓜大王」屏東縣佳冬鄉代表會副主席王家正在在高屏舊鐵橋下向河川局租了將近100公頃的土地種瓜果。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲「西瓜大王」屏東縣佳冬鄉代表會副主席王家正在高屏舊鐵橋下向河川局租了將近100公頃的土地種瓜果。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣佳冬鄉代表會副主席王家正，其家族種西瓜超過40年，他從小就跟父親到處租地種瓜，幾乎全台都有他種瓜的足跡，過著像游牧民族生活，8年前在高屏舊鐵橋下向河川局租了將近100公頃的土地種西瓜、哈密瓜、香瓜，正值產季，瓜甜味美，批發全台各地，被稱「西瓜大王」。

55歲他說，幾乎全台他都種過西瓜，他的工作主要以種西瓜、承購西瓜為主，一年經過他手上出入的西瓜將近百萬顆，最遠到過花蓮、宜蘭種，採收後配送回屏東，再銷售全台，近來年紀增長，才把種植範圍縮小到南部。

請繼續往下閱讀...

他指出，8年前承租位於高屏舊鐵橋下的河川地，將近100公頃，這塊是88水災後被洪水沖刷後留下的沙灘地，開放出租後他一次標得，原是荒草蔓延，經過整地、施肥才開始種西瓜，而這類的沙灘地還蠻適合種瓜果類。

他表示，100公頃分成兩大區塊，較靠河川地50公頃只能種半年，怕雨水一來河水暴漲，所以避開雨季，從8月份開始耕作，等採收後休耕半年，另一塊也是50公頃，則地勢較高，全年都能種西瓜。

避免採收的壓力，他分批種植，10天種一批，一批採收的面積大約4-5公頃，主要通路是銷往全台的果菜市場，以免價格波動過大，所以現在全台都吃得到他種的西瓜、哈密瓜及香瓜。

王家正說，西瓜是全年都能種，其他瓜類選擇在秋季栽植，最好吃的季節是東北季風開始，溫度變化甜度增加，他會算好日期及時間，何時種植就能在預定時間採收，許多貿易商直接開大貨車來載貨，因為口感甜美，香味十足，雖是裸地種植，品質不輸給網室栽種。而巡視果園，都要騎機車。

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