現職警列不分區立委名單！妻是爆紅超正女醫...辣曬「完美3要素」引網暴動

▲▼現職警官林東徵名列不分區名單中，妻子劉必涵曾爆紅。（圖／翻攝自Facebook／美力牛醫師，下同）

記者吳奕靖、戴若涵／高雄報導

喜樂島聯盟22日公布區域立委參選人名單，同時6名不分區立委人選也曝光！其中高雄市警局鑑識中心警務員林東徵也在名單之中，由於現職警官列入政黨不分區立委名單相當罕見，也讓外界關注。據了解，林東徵的另一半更是年初在網路上爆紅的美女醫師。

喜樂島聯盟22日公布不分區立委名單，其中包括前華視副總經理林秀霞、東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒、知名法醫高大成、前民視顧台灣顧問團執行長李素貞、英文老師張君瑜，以及高雄市警局刑事鑑識中心警務員林東徵。

其中36歲的林東徵，除了警官身分外，他擔任復健科醫師的妻子「美力牛醫師」劉必涵，也曾在2月間因一張照片在PTT表特版上爆紅，還有網友稱她擁有「完美3要素」，包括短髮、有料、皮膚白，讓不少人紛喊「肩頸突然痠痛了」。

劉必涵曾參與《醫師好辣》節目錄影，也時常在萬人追蹤的臉書粉絲專頁上，分享生活點滴以及復健等專業知識，還有病患大讚她，「看診非常細心檢查、很有耐心傾聽」，這對夫婦可說是相當吸睛！

▲▼劉必涵醫師因「完美3要素」在網路上爆紅，有患者也大讚她的問診品質。（圖／翻攝自Facebook／美力牛醫師，下同）

▲喜樂島聯盟2020立委參選名單公開記者會，林東徵名列其中(右1)。（圖／翻攝自高大成臉書粉專）

▲喜樂島聯盟不分區立委人選林東徵。（圖／翻攝自Facebook／喜樂島聯盟總部）

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