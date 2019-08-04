美魔女規定天天「激情交疊」！每餐要吃1000元　實習醫嚇歪提分手：受不了

▲高醫大退學的阿敘在網路上認識一名熟女，分手後被對方告上法庭。（圖／取自免費圖庫negativespace）

記者戴若涵／高雄報導

被高雄醫學大學退學的阿敘（化名）在網路上結識一名熟女靜靜（化名），2人乾柴遇上烈火，一見面便激烈交纏，但阿敘發現，靜靜的性需求讓他難以負荷，決定分手，沒想到卻因此被靜靜告上法庭，求償50萬元。橋頭地方法院事後判靜靜敗訴，可上訴。

根據判決書，靜靜主張，自己是一名事業有成的熟女、身價不斐，2017年與一名中醫師分手後，在網路上認識阿敘，同時也認識另名台北榮總的醫師，阿敘謊稱自己是高醫大外科系七年級生，目前是實習醫師，表現得很有誠意，還說要以結婚為前提交往，2018年她決定拜會泰國國師尋求幫助，豈料，對方表示阿敘是她的「真命天子」。

從泰國返台當晚，靜靜指控，阿敘強迫她發生性行為，她考量到若阿敘真的是高醫實習生，「我願意好好和他交往」，但事後才發現阿敘不但有前科，還大搞劈腿，除此之外，阿敘更利用她幫忙創作廣告文案。

交往一個月後，靜靜發現阿敘給的住處地址是一處廢墟，也已從高醫大退學，她向阿敘提分手，沒想到對方竟出言辱罵，「妳常帶一堆男人回去睡覺」、「妳髒不髒啊」等語，又傳訊騷擾、邀約性行為，「意思是現在要我過去疼愛你嗎」、「其實我放不下你的最大原因是你對我激情的時候很主動」，讓靜靜感覺阿旭從頭到尾只會從她身上撈好處，對她造成名譽權及尊嚴遭受嚴重踐踏的精神損害，她一怒之下告上法庭，求償50萬元。

▲靜靜要求天天「上下交疊」讓他不堪負荷。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

對此，阿敘則表示，靜靜當初以聊天為由邀自己到家，洗完澡後身上還只披著浴袍就出來了，2人才發生性關係，確立男女朋友身分。靜靜在交往期間每天瘋狂傳LINE訊息，表達自己性需求極為強烈，要求他每天都要到家中「做功課」，他實在不堪其擾，才會以工作為由拒絕。

阿敘稱，沒想到他才幾天沒到靜靜家報到，靜靜就出言恐嚇，表示若是他要分手，對方會用匿名方式散布訊息，讓阿敘名譽掃地。另外，靜靜自稱是「X家望族」身分地位崇高，吃的與一般人不同，要求每餐不得低於1000元，這龐大的食宿花費讓他無法負擔。

阿敘無奈表示，靜靜家裡髒亂不堪，不是一般人能夠忍受，又供奉泰國狐仙、邪神，還將這個當作職業，以宗教之名高價販售相關結緣品，又用網路交友騙取對方信任，交往後任其發洩性慾，要求對方高單價方式供養食宿，他認為，靜靜索求賠償實在沒有正當理由。

法院檢視對話紀錄後發現，2人交往期間也曾濃情蜜意，分手後靜靜曾傳訊辱罵阿敘，「禽獸不如，果然跟戰爭片的雜碎軍人一樣」、「去你的王八蛋」、「人渣、敗類」、「因為你從頭到尾就是寄生蟲死肥豬」、「120公斤啊、三層下巴、五層肉…」，法官認為，2人是因職業、價值觀等因素才會大小爭執不斷，因此將靜靜的訴訟駁回，全案仍可上訴。

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