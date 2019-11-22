蔡適應批藍營拿潛艦國造噴政治口水：背後有何居心？

▲蔡適應召開「台船基隆廠工會支持基隆設置潛艦園區」記者會 。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委蔡適應日前拋出「基隆潛艦產業園區」計畫，然而國民黨總統候選人韓國瑜赴基隆展開傾聽之旅時卻質疑「潛艦國造」是假議題，引起藍綠之間政治攻防。對此，蔡適應22日於立法院召開記者會表示，對手陣營屢次拿著潛艦國造來噴政治口水，甚至詢問機密的設計圖與廠商名單，讓人感到十分憂心背後有何居心。

蔡適應22日上午於立法院召開「台船基隆廠工會支持基隆設置潛艦園區」記者會，邀請包括民進黨基隆市議員張顥瀚及台船基隆廠工會理事長藍許清等人出席。

▲韓國瑜日前赴基隆展開傾聽之旅。（圖／記者張榮恩攝）



蔡適應表示，台灣的水下戰力不僅大幅落後於日本、澳洲、韓國，包含新加坡、越南、馬來西亞在內的東南亞國家也都有超前趨勢，相當值得台灣警惕。

他指出，十幾年前美國曾經宣布出售八艘柴電潛艦給台灣，但很遺憾在國民黨全力杯葛下最終沒有落實，直到這幾年來在政府推動國造計畫下，全新潛艦才露出曙光。

蔡適應說，基隆是海軍在北台灣的重要基地，也是海軍基隆後勤指揮部所在地。潛艦產業園區設在台船基隆廠，從國家資源調配、國防角度來看都是合理且適當安排，期待未來能創造一加一大於一，同時具備國防效益及產業效益的海洋後勤產業聚落。

蔡適應表示，當各界看到國民黨提出不分區安全名單中，居然有包含前警大教授葉毓蘭及退將吳斯懷等人選，現在對手陣營更屢次拿著潛艦國造來噴政治口水，甚至詢問機密的設計圖與廠商名單，讓人感到十分憂心背後有何居心。台船目前正積極與有意願的廠商接觸，了解使用需求作為是否另建新廠房、或提升現有能量參考，整體進度需配合潛艦國造時序，最快明年春天台船基隆廠就會有廠商進駐，開啟潛艦產業園區序幕。

▲蔡適應召開「台船基隆廠工會支持基隆設置潛艦園區」記者會 。（圖／記者林銘翰攝）



另外，張顥瀚也提到，和平島是他的議員選區，台船基隆廠過去為中正區帶來許多經濟效益，近幾年基隆廠沉寂，讓周邊經濟活動也冷清不少，設立潛艦園區，預計帶來大量工作機會，為和平島一帶注入全新活水。

張顥瀚說，未來除了能有產業升級、促進地方繁榮外，也會在市議會要求市府配合園區規劃，更新公共服務設施，提供更完善服務照顧。藍許清則表示，台船員工期待一個翻身改造機會，潛艦產業園區是重要契機，也讓台船基隆廠在國艦國造不缺席。

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