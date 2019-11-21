▲ 蔡英文陪同蔡適應登記，讓「基隆囝仔」在台灣頭成功連任。（圖／蔡適應競選辦公室提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

民主進步黨總統候選人蔡英文21日偕基隆市長林右昌及地方黨公職，一起陪同立委蔡適應到基隆市選委會登記參選，當蔡英文和蔡適應抵達，現場近百位的支持者齊喊「2020台灣要贏」、「從頭贏起，基隆一定贏」，展現勝選氣勢。在登記之前，蔡適應特別準備一件「基隆囝仔」T-shirt，讓蔡英文簽名留念，並披上彩帶，期望蔡適應能順利連任。

蔡英文致詞表示，蔡適應是非常認真、勤勞且專業的立法委員；基隆是台灣頭，台灣要贏，基隆要先贏！蔡英文接著說，蔡適應年輕有幹勁，過去的立委任期與林佑昌市長一起努力，讓每一個來到基隆的人，都感受到基隆的改變。基隆正在脫胎換骨，我們希望蔡適應可以順利連任，和右昌市長繼續聯手打造基隆，成為台灣頭真正重要門戶。

蔡英文特別推薦蔡適應，他是非常專業，也非常熱情、愛國的人。擔任立委期間，他在外交國防委員會，任務與總統職權非常相關，我們的合作十分密切，對於國艦國造、國防自主等計劃，也給予很多支持。基層職業軍人出身的蔡適應，說是民進黨軍系立委並不為過，他不僅專業，也熱忱愛國，希望蔡適應能在立法院，替我們看住國家安全與整體利益這個重要環節。

▲ 蔡英文指出，希望蔡適應這次在台灣頭成功連任，基隆要贏，台灣要贏！

蔡英文也指出，蔡適應在國會外交扮演的重要腳色。他是台灣與歐洲議會友好協會會長、也是台灣與貝里斯友好協會會長，更陪同我出訪過。這樣的立委，表現非常傑出，希望蔡適應這次在台灣頭成功連任，基隆要贏，台灣要贏！

對於媒體詢問本週只特別陪同蔡適應登記，其他候選人是否吃味？蔡英文回應，很多立委登記都有黨內重量級人士陪同，台灣頭很重要，蔡適應在國防外交委員會也幫忙甚多，所以一定要來替他加油打氣。

至於韓國瑜直播時說，總統有三大工作：確定國家發展目標、操守禁得起考驗、以及要用一批人去達成目標。對此，蔡英文表示，這當然是總統的工作，但更重要的是，總統應該兌現跟選民的承諾、要有誠信、並且守住自己的崗位。

談到蔡適應愛國，蔡英文指出1996年飛彈危機時，蔡適應正嚴守在金門最前線，當時他擔任砲指部的排長，是非常傑出的人才，希望各位市民朋友，2020年1月11日總統票投蔡英文、立委票投蔡適應、政黨票投民主進步黨。

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