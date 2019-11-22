吳敦義酸民進黨不分區「蔡英文影響力較大」：恐怕會跟她挑戰的也不多

▲吳敦義。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨不分區名單遭民進黨主席卓榮泰指「對國安有極大的威脅跟破壞」，對此，國民黨主席吳敦義22日上午受訪時批評，民進黨不分區沒有經過一個審核、公開公正的過程，但因「總統蔡英文是民進黨最高領導、國家元首，黨內一定非常尊重她的尊嚴，恐怕會跟她挑戰的也不多」，直言蔡英文對於不分區名單的影響力比較大。

卓榮泰日前在臉書發文致吳敦義，指國民黨不分區名單對國安有極大的威脅跟破壞，吳敦義在底下留言表示，國民黨不分區產生比民進黨更民主，還反擊說「倒是貴黨的不分區名單，是在總統官邸裡『喬』出來的。」

對此，吳敦義22日出席國民黨慶祝建黨125周年黨史文物展揭幕儀式受訪時再度強調，不分區立委經過公開且程序非常嚴謹的過程，並認為候選人都是愛國、愛黨、尊敬民眾、愛護國家的。

不過，媒體詢問民進黨不分區名單是否沒有公開透明，吳敦義先說「我不能這樣批評」，接著表示，他們（民進黨）沒有經過一個審核、公開公正的過程，但是因為蔡英文是民進黨最高領導、國家元首，認為民進黨內一定非常尊重蔡英文的尊嚴，恐怕會跟她挑戰的也不多，反諷說「蔡英文對她自己政黨提出的不分區立委名單，恐怕她的影響力會比較大。」

吳敦義強調，如果兩個黨比較，還是中國國民黨比較符合民主政黨的過程，從嚴謹的審查開始，到中常會、最高決策機構的全體中央委員會議，「這個名單也許還有不夠完美之處，我們也願意虛心改善，接受各種批評跟意見，非常感謝大家。」

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