回應吳敦義臉書留言　卓榮泰再酸：吳主席應該是徹夜難眠啦

▲吳敦義、卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）



記者呂欣玫／台北報導

國民黨不分區名單屢遭外界質疑立場「親中」，民進黨主席卓榮泰20日深夜在臉書發文向國民黨主席吳敦義喊話，引來吳敦義在貼文底下留言回嗆。對此，卓榮泰22日受訪時回應，「吳主席也應該是徹夜難眠啦」他應該去感受他是不是要調整方向，不過遺憾的是，這絲毫沒有作用。

卓榮泰22日陪同立委候選人吳思瑤掃街時，針對吳敦義直接到貼文底下留言回嗆一事，卓榮泰表示，深夜的一篇有感而發，是代表我自己，是代表現在很多國人的擔憂，這是一個開放的地方，也歡迎任何人來這裡表達，「吳主席也應該是徹夜難眠啦！」

卓榮泰說，吳敦義既然來表達他的看法，也有很多網友自動跟他對話，他應該從這個對話當中去感受是不是要調整方向，不過遺憾的是，這絲毫沒有作用，並強調「我們現在要努力把政黨票加強，用這個來阻擋他這份錯誤名單發揮效果，這是我們現在唯一能夠努力的。」

卓榮泰20日深夜在臉書發文向吳敦義喊話，「我黨的名單當然有應受檢討之處，但貴黨的名單卻是對國家安全極大的威脅跟破壞」。對此，吳敦義21日在貼文底下留言強調，國民黨的不分區名單是透過公平公正的程序與制度選出，並反擊「倒是貴黨的不分區名單，是在總統官邸裡『喬』出來的。」

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