下架蔡英文一定要投韓國瑜？　李艷秋揭國民黨翻轉關鍵

▲韓國瑜、蔡英文。（合成圖／記者季相儒、陶本和攝）



記者呂欣玫／綜合報導

距離2020總統大選剩下50天，資深媒體人李艷秋於臉書拋出疑問，「下架蔡英文，一定要投韓國瑜嗎？」中間及中間偏藍選民是否歸隊，是韓國瑜最後翻轉的關鍵，韓國瑜必須清楚誠懇地交代他為何棄市長選總統？別再含混的說是天意民意，「有沒有貪念？有沒有被歡呼沖昏頭？」

李艷秋21日透過臉書表示，「下架蔡英文，一定要投韓國瑜嗎？」我們不確定韓國瑜當總統台灣會怎樣，但可以確定蔡英文繼續當總統台灣會怎樣，那何不給台灣一個可能，再壞也不比現在差。

李艷秋指出，中間及中間偏藍選民是否歸隊，是韓國瑜最後翻轉的關鍵，他們是否歸隊的關鍵，則在韓國瑜必須清楚誠懇地交代他「為何棄市長選總統？」別再含混的說是天意民意，「有沒有貪念？有沒有被歡呼沖昏頭？」坦白交心，別學一般政客呼攏。

李艷秋認為，打團隊牌比庶民牌有說服力，韓國瑜選的兩位副市長李四川及葉匡時都是一把好手，足見他有用人的智慧和氣度，韓國瑜本身夠不夠格當總統，我們不清楚，但是他可以告訴選民他會用人，他選的團隊絕對夠格。「只是...如果只能端出孫大千這類，就沒法救了。」

至於若不投韓國瑜可以改投親民黨主席宋楚瑜？李艷秋則說，什麼？你別鬧了。

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