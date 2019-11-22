防疫啟動打擊流感　屏基入校園為學生注射流感疫苗

▲屏東基督教醫院到屏東市明正國中為師生注射流感疫 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

2019年流感疫苗免費接種已啟動，屏東基督教醫院進入校園，與學生一起抗流感，22日在屏東市明正國中為國一至國三1580位同學注射流感疫苗。

▲▼明正國中學生注射疫苗。

目前公費流感疫苗規劃分批接種，11月15日起為國小至高中學生及醫事人員；12月8日起為65歲以上長者及學齡前幼兒；2020年1月1日起為其他公費對象。若同學錯過校園施打，可持通知書、健保卡自行前往各合約診所、醫院接種。另外要提醒國二女同學在施打流感疫苗後，必須等1個月才能再接種HPV子宮頸癌疫苗。

屏基說，接種流感疫苗是目前預防流感最簡單有效的方法，今年因世界衛生組織流感疫苗延遲選株，造成疫苗接種較去年延後一個月開打，而為提高對民眾的保護力，公費流感疫苗首度由三價升級為四價疫苗，涵蓋有兩種A型與兩類B型流感病毒株。

屏基接受屏東縣政府衛生局委託，負責屏東市高中、國中12所學校1萬2523名學生流感疫苗注射。為了在明年1月中旬前完成所有學生的接種，屏基將動員130人次醫護人員，並聯合屏東縣醫師公會、寶建醫院等一同為社區服務。

屏基小兒科主治醫師卓德松表示，疫苗接種前，學生必須先經醫師的詳細評估診察，以確認個案身體健康狀況，是否有發燒、感冒、奶蛋過敏等禁忌，再決定是否能夠接種。

另提醒民眾勿輕忽流感嚴重性，平時應落實勤洗手及呼吸道衛生，並避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，以防流感病毒侵襲。民眾一旦出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓等流感重症徵兆應及早就醫。