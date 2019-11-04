Apple TV + 正式上線啦！首個全原創影音平台　挑戰串流影音市場

▲Apple TV 於 11 月 1 日正式上線。（圖／翻攝自 Apple TV 官網）

記者謝仁傑／綜合報導

經過好幾個月的等待，全球第一個全原創的影片訂閱服務 Apple TV+ 正式上線啦！平台集結眾多全球知名的影視創作者，提供豐富的原創節目、電影和紀錄片陣容，首波於全球 100 多個國家和地區推出，現在起台灣用戶也可以看得到！

Apple TV + 可在 100 多個國家和地區使用，其中所有 Apple 電視節目和電影都有 40 種語言的字幕或配音。更令人感到貼心的是，失聰或重聽人士透過專用隱藏式字幕（SDH），全盲者或低視能者透過包含 8 種語言的口述影像功能（Audio），一同享受追劇樂趣。

現在可在提供 Apple TV 程式的任何平台，包括 iPhone、iPad、Apple TV，且支援非 Apple 設備上或任何能進入 tv.apple.com 的瀏覽器，觀看 Apple 的原創電視節目和電影。自 iOS 12.3起，Apple TV 應用程式在 iPhone 和 iPad 上已可使用，要觀看 Apple TV +，只要在設備上打開 Apple TV 的應用程式即可。

▲ Apple TV 提供一周免費體驗，每月170元的服務。（圖／記者謝仁傑攝）

Apple TV + 可免費試用7天，每月費用新台幣 170 元；另凡於 9 月 10 日後購買任一款（含整新機）iPhone、iPad、Apple TV 機上盒、iPod touch 或 Mac 的消費者，可享免費使用 Apple TV + 一年。入手新裝置的消費者，要記得在符合條件的裝置啟用後 3 個月內開通 Apple TV+ 訂閱方案，才能享有此項優惠。

使用「家庭共享」，最多可以在六個成員之間共享一個 Apple TV + 訂閱，可以串流或下載影集離線觀看；但無論購買的裝置數量多少，每個家庭成員只能享受最多一年的免費觀看優惠。

▲Apple TV + 支援任何可進入 Apple TV 程式的裝置平台。（圖／記者謝仁傑攝）

Apple TV+ 上線首波推出了Jason Momoa主演的史詩劇《末日光明》、由 Jennifer Aniston 與 Reese Witherspoon 共同主演和監製《晨間直播秀》、黑色喜劇《狄金生》、以 NASA 的太空人為主角的《太空使命》、紀錄片《象群女王》，還有適合不同年齡層兒童觀賞的《Helpsters》、《史努比登上太空》，以及《小鬼與文字幽靈》。

蘋果表示，希望每月增加至少一部新節目或電影。多數 Apple TV+ 影集於推出時會一次首映前三集，之後每週推出新劇集，也有部分影集會一次推出整季內容，接下來每個月也都會有更多不同類型的原創作品陸續加入。

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