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雲端最前線／不分區名單惹禍？ 藍、綠兩黨政黨票首現黃金交叉！

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新聞節目中心／綜合報導

2020大選倒數，《品觀點民調中心》21日公布最新民調，2020蔡韓對決，蔡英文支持度達42.6%，領先韓國瑜的25.7%，差距拉大達16.9個百分點，另外政黨票支持度，可能是受到不分區名單之亂影響，首度出現黃金交叉，民進黨領先國民黨6.6%。《雲端最前線》22日邀請前立法委員沈富雄、台北市議員鍾小平、台北市議員鍾沛君、政治工作者陳瓊華、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲▼韓國瑜直播談政策。（圖／翻攝韓國瑜臉書直播）

▲韓國瑜直播談政策。（圖／翻攝韓國瑜臉書直播）

國民黨輔選系統最新完成的選情評估，只能用「全黨盡是哀嚎聲」來形容。知情人士指出，韓國瑜及國民黨政黨支持度下滑3％到5％不等。

最嚴重的是，原本穩定領先5個百分點以上的政黨支持度，在不分區名單揭曉短短幾天內，竟重挫到與民進黨幾乎平手。一位選戰操盤經驗豐富的藍營高層直言，國民黨選情要有轉機，只有切割吳敦義一途，另一位黨務高層則觀察出，韓國瑜、朱立倫正不著痕跡的切割中。

各黨不分區名單近期陸續出爐，由網路紅人組成的歡樂無法黨也公布不分區名單，名列第一位的是一隻狗，其他像是雞排妹、館長也都入列，另外台灣貓黨的名單甚至還有國民黨立委徐巧芯的貓！看似搞笑，但討論熱度及支持度卻很高，這個現象恐怕也反映出仍有不少網友對於國、民、親等大黨的名單有意見。登上《雲端最前線》一同揭密。
 

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《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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